Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones

Sony acordó la compra de una participación adicional en Peanuts Holdings, propietaria de Snoopy, Charlie Brown y el resto de los personajes creados por Charles M. Schulz.

La operación permitirá al conglomerado japonés alcanzar el 80% de la propiedad del negocio, tras pagar más de US$450 millones para duplicar su participación.

El acuerdo, anunciado el viernes, valora a Peanuts Holdings en más de US$1.000 millones. La familia de Schulz mantendrá el 20% restante de la compañía.

Sony adquiere la participación a la empresa canadiense WildBrain, que controla otras marcas de entretenimiento como Teletubbies y Strawberry Shortcake.

WildBrain compró el negocio de Peanuts en 2017 y, un año después, vendió un 39% a Sony, de acuerdo a información de The Wall Street Journal.

Con esta transacción, la firma japonesa consolida el control de uno de los catálogos de personajes más reconocidos de la industria del entretenimiento global. Sony se había involucrado por primera vez con Peanuts en 2010, cuando asumió como agente del negocio en Japón.

La adquisición se enmarca en una serie de operaciones realizadas por Sony para ampliar su exposición a videojuegos, cine y experiencias de entretenimiento.

“Peanuts es perdurable e icónico. Valoramos la profunda colaboración que tenemos con nuestros colegas de SMEJ (Sony Music Entertainment Japan) y esperamos construir sobre su significativa asociación con WildBrain y la familia Schulz. Con nuestras fortalezas combinadas, tenemos la capacidad única y la oportunidad extraordinaria de proteger y dar forma al futuro de estos queridos personajes para las generaciones venideras”, dijo Ravi Ahuja, Presidente y CEO, Sony Pictures Entertainment.

Este año desembolsó más de US$300 millones para aumentar su participación en la editorial Kadokawa y, en julio, anunció planes para pagar alrededor de US$460 millones por una participación en Bandai Namco Holdings, propietaria de franquicias como Pac-Man y Tekken.

En septiembre, además, la compañía escindió su negocio financiero para concentrarse en estas áreas.