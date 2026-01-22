SUSCRÍBETE POR $1100
    SQM emite bono por US$600 millones en los mercados internacionales

    La compañía precisó que espera utilizar los ingresos netos de la colocación para fines corporativos generales de la sociedad y/o de sus filiales, y el pago de deuda corriente existente.

    Por 
    Patricia San Juan
    SQM emite bono por US$600 millones en los mercados internacionales.

    La minera no metálica SQM, una de las mayores productoras de litio a nivel mundial, realizó este jueves una emisión de deuda por US$600 millones en los mercados internacionales.

    Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía precisó que el bono no garantizado se colocó a una tasa de interés anual de 5,625%, con vencimiento en 2056, al amparo de la Regla 144-A del regulador de valores de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC).

    Respecto al destino de los recursos SQM indicó que “espera utilizar los ingresos netos de la colocación para fines corporativos generales de la sociedad y/o de sus filiales, y el pago de deuda corriente existente”.

    Agregó que el bono fue vendido a compradores institucionales calificados en Estados Unidos y que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en sus resultados.

