Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

El subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya ofició a los distintos proveedores de servicios de internet (ISP) para bloquear el acceso a Magis TV y todas sus versiones.

Magis TV, y sus sucesores variantes como Flujo TV y Xuper TV, son plataformas ilegales de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet), que retransmiten canales de TV en vivo, películas, radios y series sin los derechos de distribución, licencias o permisos de sus titulares.

La subsecretaría apuntó que deberán bloquear los sitios “identificados bajo la denominación MAGISTV, FLUJOTV, XUPERTV o sus variantes, así como a todo dominio, subdominio, dirección IP, enlace, redirección o “espejo” que reproduzca total o parcialmente los contenidos ilícitos, en cualquiera de sus formas de acceso, bajo la modalidad denominada “bloqueo dinámico”, dentro del plazo de 5 días contados desde la recepción del presente Oficio".

Los ISP, como Entel, Telefónica, ClaroVTR, Starlink, Wom, Directv, entre otros, deberán notificar expresamente que los sitios fueron bloqueados “por infracción a las leyes de propiedad intelectual”.

Esto se da juego de una resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, en el marco de una demanda de Warner Bross por el uso ilegal de contenidos de estas plataformas. En esta, el juzgado aceptó la solicitud de la empresa de bloquear Magis TV y todas sus variables.

En dicha resolución se ordenaba también a las tiendas de aplicaciones de Google LLC (Google Play Store), Apple Inc. (App Store), y demás plataformas de distribución (APK hosts) el retiro de inmediato de todas las versiones de aplicaciones de MAGISTV, FLUJOTV, XUPERTV y sus variantes que puedan surgir, así como la suspensión de las cuentas de desarrollador vinculadas a las citadas denominaciones".

El documento también ordena a los permisionados de servicio limitado de televisión de pago e ISPs “que bloqueen, borren o impidan la ejecución permanente de las aplicaciones que se identifican con los “package names” MAGISTV, FLUJOTV y XUPERTV o sus derivados respecto de sus clientes actualmente operativos, ya sea a nivel de red o de dispositivos tales como Dboxes, SettopBox, u otros análogos".

El oficio apunta a que el bloqueo debe realizarse en modalidad “dinámica”, con el fin de no permitir el acceso a ningún “domino, subdominio, dirección IP, enlace, redirección o “espejo” que reproduzca total o parcialmente los contenidos ilícitos, en cualquiera de sus formas de acceso, con el objeto de asegurar la continuidad y efectividad de la medida, conforme al principio de tutela judicial efectiva y de protección cautelar de los derechos de propiedad intelectual".