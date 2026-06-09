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    Susana Jiménez: “Chile necesita una agenda pro empleo que facilite las prácticas de adaptabilidad”

    Asimismo la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), reiteró el llamado a avanzar en el proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

    Por 
    Patricia San Juan
    Susana Jiménez, presidenta de la CPC y Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT.

    La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, realizó un llamado a avanzar en la creación de empleos formales y reiteró la necesidad de concretar el proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

    En el marco su discurso en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo, que realiza cada a año en Ginebra, Suiza, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jiménez señaló que “en Chile, hoy atravesamos un escenario exigente, no exento de dificultades”.

    Al respecto recordó que ya van 40 meses consecutivos con tasas de desempleo que se mantienen por sobre 8% -llegando a 9,1% en el último trimestre febrero/abril- y con niveles de informalidad de 26,8%. Por otro lado, dijo, “somos uno de los países con los mayores salarios mínimos de nuestra región, pero a la vez, con menor productividad laboral de la OCDE, medida por hora trabajada. Esto ha derivado en un aumento de costos para la contratación, afectado también por el incremento en la cotización previsional y la reducción de la jornada laboral”.

    Precisó que “quiero ser clara al reconocer que como empleadores de Chile celebramos y estamos comprometidos con las acciones que implican mejoras en la calidad de vida y más oportunidades de progreso para los trabajadores. Pero con la misma convicción, señalamos que la prioridad debe estar en la creación de empleo, a través de buenas políticas públicas que permitan generar las condiciones para que más trabajadores puedan ingresar y permanecer en el mercado laboral formal”.

    En este sentido enfatizó que “Chile necesita una agenda pro empleo, que facilite las prácticas de adaptabilidad, fomente la confianza y la libertad en los acuerdos entre los actores del mundo del trabajo, y permita avanzar en iniciativas que tanto se han discutido y todavía no logran concretarse, como es el proyecto de ley de sala cuna, que corrigiendo las falencias que hoy presenta, permitiría dar pasos concretos para que más mujeres en Chile puedan incorporarse al mercado laboral”.

    Desafíos de la IA

    A nivel global, indicó que se está dando una vorágine provocada por transformaciones profundas impulsadas por la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización extensiva. Sostuvo que no se trata solo de cambios técnicos y que son cambios estructurales que están redefiniendo la manera en que se trabaja, con amenazas y oportunidades que es necesario atender.

    “Hoy, en esta casa, estamos discutiendo sobre el trabajo en plataformas digitales, sabiendo que se avecina una nueva realidad que ni siquiera sospechamos. Según el Foro Económico Mundial, de aquí al 2030, 92 millones de puestos de trabajo serán desplazados en el mundo. Pero la buena noticia es que se crearán 170 millones de nuevas oportunidades de empleo. Este escenario desafiante exige un urgente reentrenamiento en las capacidades y habilidades de las personas. Porque no solo se necesita más empleo; debemos estar listos para los nuevos empleos”, afirmó.

    Añadió que “desde el mundo empresarial, tenemos plena conciencia de ello, y estamos activamente comprometidos con la creación de oportunidades de trabajo, la capacitación y la formación continua de los trabajadores. A través del diálogo social, y considerando las diversas realidades de las empresas según su tamaño, sector y país en que operan, esperamos también seguir mejorando en materias tan relevantes como la seguridad y salud en el trabajo, la protección frente al acoso, y la conciliación entre vida familiar y laboral”.

    La dirigente gremial indicó que en dicho camino, se debe tener presente que las buenas políticas laborales no solo se miden por su buena intención, sino también por su adecuada implementación. “Y es que la clave no está solo en avanzar, sino en hacerlo bien, con gradualidad, con flexibilidad y rectificando si es que fuera necesario”, aseveró.

    Al respecto señaló que “en Chile tenemos plena conciencia de la importancia de enfrentar unidos los grandes cambios que día a día desafían al mundo del trabajo. Desde la CPC, reafirmamos hoy nuestra disposición a ser parte de este esfuerzo. A dialogar con el gobierno, con el mundo sindical, con todos los trabajadores y trabajadoras”.

    Asimismo dijo que el gremio aportará con propuestas que permitan avanzar en empleo formal, en productividad, en capacitación y en bienestar para los trabajadores. Y, sobre todo, a contribuir a que Chile vuelva a crecer.

    Más sobre:CPCSusana JiménezOITTrabajo

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