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    Tasa de victimización del comercio se mantuvo en niveles récord en segundo semestre de 2025 y revictimización salta

    La encuesta bianual realizada por la Cámara Nacional de Comercio mantuvo la cifra de victimización levemente por sobre el promedio postpandemia, aunque muestra un aumento en la revictimización. Esto se traduce en un aumento de gastos en seguridad, los que pueden superar los siete millones de pesos al mes.

    Por 
    Valentina Vega
    Informe de victimización del Comercio: se disparan gastos en seguridad y sube porcentaje de quienes no denuncian

    La encuesta de Victimización del Comercio, elaborada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), reveló que un 61,2% de los locales encuestados a nivel nacional fue víctima de delitos durante el segundo semestre de 2025, manteniéndose en los niveles históricamente altos que se han registrado desde la pandemia.

    Por rubro, los comercios más afectados corresponden a tiendas departamentales, supermercados y farmacias con una tasa de 93,2%; le sigue estaciones de servicio, compra y venta de automóviles y logística que alcanza un 67,4% de locales victimizados; luego, otros minoristas con 60%; y por último hoteles y restaurantes con 55,2%.

    Además, el estudio mostró que la mayoría de los comercios que son víctimas de delitos sufren la revictimización, alcanzando una media de 35,6 delitos y 11,7 sin considerar el hurto ni el robo hormiga.

    Desde el fin de la pandemia la cifra de victimización se ha mantenido en torno al 60%, por lo que esta cifra no evidencia un aumento considerable, pero sí un problema estructural. En cambio, la cifra de revictimización sí muestra un aumento significativo con respecto a la medición anterior, que mostraba una media de 33,8 delitos y 7,7 sin considerar hurto ni robo hormiga.

    Al respecto José Pakomio, presidente de la CNC, declaró que la revictimización es “uno de los aspectos más complejos”, agregando que esta “demuestra que aún existen debilidades en la capacidad de disuasión y control frente a estos hechos”.

    Un factor que podría incidir en los niveles de victimización es la presencia de comercio ilegal. El 69% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en las cercanías fue víctima de algún delito en el segundo semestre de 2025, mientras que aquellos que no tienen comercio ambulante a su alrededor sólo un 57,7% fueron víctimas de algún delito.

    Además, de aquellos establecimientos que tienen comercio ambulante ilegal en su barrio, un 53,8% dice que este aumenta la inseguridad del barrio; un 53,7% dice que aumenta la informalidad y la competencia desleal y luego un 46,7% dice que afecta la seguridad de los clientes. Por otro lado, un 41,9% menciona que afecta sus ventas. En cuanto a la fiscalización del comercio ambulante, un 49% dice que no existe control alguno.

    Aumento de gastos en seguridad

    Ante este escenario, un 40% los establecimientos comerciales encuestados han aumentado sus medidas de seguridad, incluyendo cámaras, reducción de manejo de efectivo en tienda, rejas exteriores, alarmas, rediseño del espacio y coordinación con los vecinos.

    El gasto promedio mensual en seguridad varía según el tipo y dimensiones de la empresa, pero fluctúa entre los $7,7 millones por local en tiendas departamentales, supermercados y farmacias; $1,5 millones en estaciones de servicio, compraventa de automóviles y logística; $900 mil en hoteles y restoranes; y $758 mil en locales minoristas.

    “Esto refleja que la seguridad se ha transformado en un costo estructural para el sector, desviando recursos que podrían destinarse a inversión, crecimiento y generación de empleo”, comenta Pakomio.

    Más sobre:EmpresasEconomíaComercioCNCVictimización

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