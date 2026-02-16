SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    La tasa para créditos hipotecarios sigue desacoplada de la tendencia del costo de endeudamiento para el sector comercial y consumo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Banco Central reportó que la tasa de interés promedio para los créditos para adquirir una vivienda volvió a caer por tercera semana consecutiva.

    Según reportó el ente emisor, el costo promedio del endeudamiento para la vivienda en Unidades de Fomento (UF) y por un plazo de más de 3 años llegó a 4,08% en la semana del 1 al 7 de febrero, su menor nivel desde la semana del 24 al 31 de diciembre (4,08%).

    La semana pasada, el Banco Central había reportado el promedio mensual, que llegó a 4,12%, su nivel más bajo desde diciembre del 2021(4%). Un dato estable en relación con los balances de noviembre (4,13) y diciembre (4,14%) del 2025.

    Sin embargo, el nivel de las tasas hipotecarias antes de los efectos por los retiros de dinero desde los fondos de pensiones —que mermaron el mercado de capitales chileno, fuente clave para el financiamiento de largo plazo— rondaba por debajo del 3% y en algunos meses del 2019 llegaron a estar por debajo del 2% promedio, de acuerdo a los registros del instituto emisor.

    Por su parte, la tasa de interés promedio para los créditos de consumo en pesos llegó a 23,63%, su mayor nivel desde la semana del 8 al 15 de enero 2026 (25,70%) y anotó dos semanas consecutivas al alza.

    Otra tasa que se desacopló de la tendencia fue la del crédito para las viviendas; fue la del sector comercio. La tasa de interés promedio para este segmento, cobrado en pesos, llegó a 10%, su mayor nivel desde inicios de noviembre del año pasado (10,09%).

    Por su lado, la tasa de interés promedio para el comercio exterior en dólares subió luego que la semana anterior había bajado. En detalle, el costo promedio llegó a una tasa de 5,94%, su mayor nivel desde la semana del 16 al 23 de enero 2026 (6,51).

    Más sobre:MercadosTasasViviendaComercioConsumoBanco Central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Escuelas Deportivas UC 2026: deporte, formación y beneficios exclusivos

    Lo más leído

    1.
    Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia

    Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia

    2.
    Las gestoras de fondos favoritas de las AFP en el inicio del 2026

    Las gestoras de fondos favoritas de las AFP en el inicio del 2026

    3.
    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    4.
    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla
    Chile

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana a la baja
    Negocios

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana a la baja

    Dipres estima que el CFA tiende a poner el foco solo en reducir el gasto y defiende la gestión fiscal del gobierno

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl
    Tendencias

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno
    El Deportivo

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    “Después salen al extranjero y no es lo mismo”: la crítica del árbitro Héctor Jona por las simulaciones en el fútbol chileno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Con Q_ARE, Lulú Jam y MC Millaray: Lolla Love anuncia su cartel 2026

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Rafael Rojas: “Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York