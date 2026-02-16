Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

El Banco Central reportó que la tasa de interés promedio para los créditos para adquirir una vivienda volvió a caer por tercera semana consecutiva.

Según reportó el ente emisor, el costo promedio del endeudamiento para la vivienda en Unidades de Fomento (UF) y por un plazo de más de 3 años llegó a 4,08% en la semana del 1 al 7 de febrero, su menor nivel desde la semana del 24 al 31 de diciembre (4,08%).

La semana pasada, el Banco Central había reportado el promedio mensual, que llegó a 4,12%, su nivel más bajo desde diciembre del 2021(4%). Un dato estable en relación con los balances de noviembre (4,13) y diciembre (4,14%) del 2025.

Sin embargo, el nivel de las tasas hipotecarias antes de los efectos por los retiros de dinero desde los fondos de pensiones —que mermaron el mercado de capitales chileno, fuente clave para el financiamiento de largo plazo— rondaba por debajo del 3% y en algunos meses del 2019 llegaron a estar por debajo del 2% promedio, de acuerdo a los registros del instituto emisor.

Por su parte, la tasa de interés promedio para los créditos de consumo en pesos llegó a 23,63%, su mayor nivel desde la semana del 8 al 15 de enero 2026 (25,70%) y anotó dos semanas consecutivas al alza.

Otra tasa que se desacopló de la tendencia fue la del crédito para las viviendas; fue la del sector comercio. La tasa de interés promedio para este segmento, cobrado en pesos, llegó a 10%, su mayor nivel desde inicios de noviembre del año pasado (10,09%).

Por su lado, la tasa de interés promedio para el comercio exterior en dólares subió luego que la semana anterior había bajado. En detalle, el costo promedio llegó a una tasa de 5,94%, su mayor nivel desde la semana del 16 al 23 de enero 2026 (6,51).