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    Tasas hipotecarias vuelven a caer en marzo y anotan un nuevo mínimo en un poco más de cuatro años

    Las tasas de interés promedio para créditos de consumo, comerciales y de comercio exterior también bajaron.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    Al cierre del balance del mes de marzo, la tasa de interés promedio de créditos para la vivienda, para más de 3 años y en unidad de fomento (UF), llegó a su menor nivel desde diciembre de 2021 (4%).

    Según informó el Banco Central, la tasa promedio para el crédito para comprar una vivienda llegó a 4,06%. Así, el costo de endeudamiento volvió a caer por tercer mes consecutivo. En febrero, la tasa había llegado a 4,11% y también registró su menor nivel desde diciembre de 2021.

    A nivel de semana, la tasa llegó a 4,04% y llegó a su menor nivel desde la semana del 23 de diciembre de 2021 (3,98%). En esta medición también anotó tres semanas consecutivas a la baja y también registró un nuevo menor nivel desde hace un poco más de cuatro años. Esto tras el 4,07% de la semana del 16 de marzo pasado.

    Sin embargo, el nivel de las tasas hipotecarias todavía no se acerca a cifras prepandemia y antes de los retiros de dinero desde los fondos de pensiones, que mermaron el mercado de capitales chileno, fuente clave para el financiamiento de largo plazo. En aquella época las tasas rondaban por debajo del 3% y en algunos meses del 2019 llegaron a estar por debajo del 2% promedio, de acuerdo a los registros del instituto emisor.

    Por su parte, la tasa de consumo promedio llegó a 23,39%, bajando luego del alza de febrero, y registró su menor nivel desde diciembre de 2025 (22,22%). En la semana, el costo llegó a 18,42%, bajó por segunda semana consecutiva y anotó su menor nivel desde la última semana de marzo de 2025 (17,94%).

    En tanto, la tasa de interés promedio para los créditos comerciales bajó a 8,02% durante marzo y llegó a su menor nivel desde octubre de 2021, pero entre la penúltima y última semana del mes pasado, el nivel promedio subió de 7,11% a 7,65%.

    Finalmente, la tasa de interés promedio para el comercio de exterior, medida en dólares, llegó a 5,44%. Con esto, el costo de este tipo de endeudamiento bajó por tercer mes consecutivo y registró su menor nivel desde octubre de 2022. Mientras que, a nivel semanal, la tasa promedio para este crédito subió de 5,55% a 5,64%.

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