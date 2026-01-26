SUSCRÍBETE POR $1100
    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Uno de los principales activos de refugio superó su cotización de US$5.000 la onza. Mientras que, la palta también marcó un máximo histórico por temores de escasez.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    DAVID GRAY

    El precio del oro no detiene su escalada y superó los US$5.000 la onza. El avance de uno de los principales activos de refugio se explica por los temores del mercado ante los riesgos políticos y la volatilidad que ven por el actuar del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    En detalle, el oro subía a 2,22% a US$5.090 la onza tras alcanzar un récord intradía de US$5.110,50. Así, el oro subía su sexta jornada consecutiva al alza.

    Reuters destacó que el oro se disparó un 64% en 2025, su mayor subida anual desde 1979, batiendo múltiples récords gracias a la demanda de refugio seguro, la relajación de la política monetaria estadounidense, las fuertes compras de los bancos centrales y las entradas récord en fondos cotizados.

    Mientras que, en lo que va del año, los precios ya han subido cerca de un 18% desde principios de año.

    “El presidente estadounidense Donald Trump y la incertidumbre que genera a múltiples niveles siguen siendo el principal motor del repunte de los precios y del impulso inversor impulsado por el miedo a perderse algo”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank a Reuters.

    En lo económico, el último anuncio de Trump fue una amenaza de 100% de aranceles para Canadá si cierra un acuerdo comercial con China. Trump estima que este acuerdo busca ingresar productos del gigante asiático vía su vecino del norte y que también perjudicaría a la economía canadiense.

    Alexander Zumpfe, operador de metales preciosos de Heraeus Metals Germany, afirmó a Reuters que no se pueden descartar nuevas subidas en escenarios de tensión, sobre todo si la confianza en las divisas o los activos financieros se deteriora aún más, y añadió que tales movimientos podrían ir acompañados de fuertes correcciones provisionales.

    Según Wang Tao, analista técnico de Reuters, el oro al contado ha superado la resistencia de US$5.070 y se espera que suba hasta un rango de entre US$5.154 y US$5.206 la onza.

    Finalmente, podría subir hasta los US$5.427 la onza, añadió.

    Plata también en récord

    Por su lado, la palta registró nuevos niveles inéditos por motivo del conteo político y la escasez del metal.

    La plata alcanzó un máximo de US$110 por onza, subiendo un 7,82%.

    “El ascenso de la plata en solo un mes (un 54% desde el 1 de enero) es prácticamente inédito en la larga historia de este metal. Si lo comparamos con todo 2025, cuando la plata subió un 150%, lo que estamos viendo en enero de 2026 es realmente espectacular. Hace un año, en enero de 2025, la plata costaba alrededor de 31 dólares por onza. Hoy estamos viendo un incremento del 280%”, destacó XTB Latam.

