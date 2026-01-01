Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

Toesca Holding SpA y Toesca Capital Spa informaron el total acuerdo con los accionistas de Frontal Trust Administradora General de Fondos SA para la firma de una promesa de compraventa que considera la adquisición del 100% de la propiedad de esta última, excluyéndose del acuerdo la adquisición del proyecto Eco Plaza Egaña de la Inmobiliaria Fundamenta.

Carlos Saieh, socio y CEO de Toesca Asset Management, afirmó que “este acuerdo se enmarca en nuestra estrategia de crecimiento regional en administración de activos alternativos, y en ese sentido la compra de Frontal Trust AGF es una adquisición que nos permite consolidar nuestra posición en el mercado y ampliar la oferta a nuestros clientes, en Chile y el extranjero, a través de nuevos fondos en activos alternativos”.

De acuerdo a lo informado por gestora de fondos, la operación permitirá a Toesca consolidarse como el principal actor en administración de activos alternativos del país y una red de clientes institucionales y de alto patrimonio en Chile y el extranjero.