Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

La tendencia de crecimiento y de recuperación del tráfico aéreo tras los efectos de la pandemia parece haberse detenido. Así lo evidencia el hecho de que el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago acumula meses a la baja, de acuerdo a los datos de Nuevo Pudahuel, la concesionaria de las instalaciones.

En enero el tráfico aéreo de pasajeros se contrajo 2,6% en el terminal aéreo de la capital, con un total de 2.595.202 viajeros que pasaron por él, según reporto Groupe ADP, una compañía operadora de aeropuertos del gobierno francés, que tiene el mayor porcentaje de participación (45%) del concesionario del aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, en conjunto a VINCI Airports (40%) y Astaldi Concessioni (15%).

Desde Nuevo Pudahuel precisaron que del total de pasajeros movilizados en el primer mes del año, 1.311.946 correspondieron a vuelos nacionales, mientras que 1.283.533 lo hicieron en rutas internacionales, “manteniendo una distribución equilibrada entre ambos segmentos durante la temporada estival”.

Nicolas Claude, gerente general de aeropuerto Santiago señaló que “el comportamiento de enero se encuentra en línea con las proyecciones observadas para la temporada, en un contexto internacional donde el tráfico aéreo muestra señales de ajuste. Como concesionario, seguimos trabajando junto a aerolíneas y socios comerciales para fortalecer la conectividad del terminal y mantener estándares operacionales acordes a la demanda”.

Por su parte, desde la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), apuntaron a que esta caída “se suma a una tendencia de desaceleración observada durante 2025, donde el tráfico doméstico registró mayoritariamente cifras negativas y el internacional acumuló varios meses de contracción. En el año, el crecimiento total apenas alcanzó 0,8%, muy por debajo del 7,1% proyectado por Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) para Latinoamérica”, dijo Eduardo Hardessen, gerente general la agrupación.

“Esta brecha es una señal de alerta y un llamado a las nuevas autoridades a resguardar condiciones que permitan recuperar el dinamismo y la competitividad en la conectividad aérea del país”, agregó el líder del gremio.

Este corresponde al primer enero desde la pandemia en el que el flujo de viajeros que se trasladaron por Nuevo Pudahuel decae. En enero del 2021 el tráfico retrocedió abruptamente ante los efectos de la propagación del Covid-19 y las medidas sanitarias para contenerlo. En ese entonces el tráfico disminuyó más de un 70%.

Pero ese mismo año, en abril, los niveles comenzaron a repuntar con crecimiento de hasta tres dígitos. Poco a poco fueron normalizándose hasta llegar a su primera baja interanual en agosto de 2025. Desde entonces, el tráfico aéreo de pasajeros no ha parado de caer.

En este periodo enero no es el mes de mayor contracción, puesto que en noviembre se experimentó una baja de 9,2%, impulsada por la huelga de pilotos de Latam, el principal actor aeronáutico en Chile, con lo cual se cancelaron varios vuelos entre el 12 y el 24 de noviembre.