BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tráfico aéreo de pasajeros internacionales en Chile cae por segundo mes seguido, con peor desempeño de Brasil, Argentina, Perú y EE.UU.

    Las rutas que conectan a Chile con Brasil disminuyeron su tráfico de viajeros en 15,2% en octubre, registrando bajas interanuales en destinos como Sao Paulo (-13,8%), Río de Janeiro (-6,6%) y, especialmente, Florianópolis (-37,2%).

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    15.10.2023 Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El tráfico internacional de pasajeros acumula dos meses a la baja en los aeropuertos de Chile. Ya en septiembre los viajeros desde y hacia destinos fuera del país cayeron por primera vez desde la pandemia -en marzo del 2021-, al contraerse un 3,1%.

    Y ahora las cifras de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) evidencian una segunda reducción consecutiva en octubre, esta vez de mayor proporción.

    Así, los pasajeros en viajes internacionales en el décimo mes del año disminuyeron un 6,5% internanual, sumando 924.051, lo que se explica en gran medida por una alta base de comparación, de acuerdo a la institución dependiente del Ministerio de Transporte.

    Específicamente, los viajes desde y hacia Brasil tuvieron un mejor desempeño en octubre de 2024. Este año 219.518 personas se movilizaron en rutas aéreas entre dicho país y Chile en ese mes, lo que constituye una baja de 15,2% respecto de igual lapso de 2024.

    “Brasil enfrenta una alta base de comparación, registrando caídas interanuales en destinos ya habituales como Sao Paulo (-13,8%), Río de Janeiro (-6,6%) y, especialmente, Florianópolis (-37,2%). Permiten atenuar la caída del principal mercado internacional de Chile las ciudades de Porto Alegre, afectada en la base de comparación por un evento climático, y los nuevos destinos (de) Recife y Fortaleza", explica el informe de la JAC.

    Pero no es únicamente Brasil el que ha impulsado la disminución del tráfico aéreo internacional de pasajeros. Argentina totalizó 165.313 viajeros en octubre de 2025, lo que representa una reducción de 7,4% versus igual periodo del año pasado. En el caso de la ruta específica Santiago-Buenos Aires, esta contrajo su tráfico casi un 8%, y en la conexión Santiago-Mendoza decreció un 9,3%.

    Por su parte, el tráfico con Perú descendió un 9,9%, hasta las 145.898 personas. Y la ruta más transitada, Santiago-Lima, cayó casi un 13%, hasta los 130.977 pasajeros.

    Estados Unidos, en tanto, sigue acentuando la caída: en octubre el tráfico aéreo de viajeros retrocedió 14,7%, hasta los 75.364, “con disminuciones en prácticamente todos sus orígenes/destinos”, señala la JAC. Por ejemplo, en la ruta Santiago-Miami bajó un 16,2%.

    “El resto de los países, agrupados geográficamente, mostraron alzas interanuales, destacando el crecimiento de Oceanía (aumento de frecuencias desde/hacia Sydney) y la contribución de Europa (aumento de frecuencias desde/hacia París y consolidación del nuevo origen/destino Estambul)”, sostiene el informe.

    En esta línea, la institución destacó el desempeño de octubre de Colombia, que venía registrando disminuciones durante casi todo el año y que en octubre logró un aumento de 4,1% en el número de pasajeros transportados, empujado por un alza de dos dígitos en la ruta Santiago-Bogotá. Este destino elevó su tráfico aéreo en un 12,1%.

    Más sobre:AerolíneasTráfico aéreoBrasilArgentinaPerúTurismoEstados UnidosViajes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue
    Chile

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Cantante urbano Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por microtráfico de drogas

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género
    Negocios

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    La pelea ambiental del empresario Jonás Gómez contra el gobierno por el mayor humedal urbano del país

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad
    El Deportivo

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad

    “Hoy se ve la magnitud de lo que pasó”: a 20 años del día que el Bernabéu aplaudió de pie a Ronaldinho en el Barcelona

    El día en que el líder de Oasis celebró un título del Manchester City abriendo un bar en Santiago en plena mañana

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Miguel Bosé llega a Gran Arena Monticello con “Importante Tour”

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano
    Mundo

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?