Tribunal acoge orden de no innovar y frena revocación de casino de Puerto Varas a Enjoy

La revocación impulsada por la Superintendencia de Casinos (SCJ) al permiso que tenía Enjoy para levantar una sala en Puerto Varas tendrá que seguir esperando. Si bien a mediados de marzo la autoridad informó de su decisión respecto a quitarles la licencia ante el nulo avance de las obras, el operador apeló a esa decisión. Y en ese marco, presentó una solicitud de no innovar, en instancias en que existe una demanda previa presentada por Enjoy contra la SCJ, en la que acusa que si no ha habido avances en el desarrollo del casino del sur es básicamente por un actuar “arbitrario e ilícito” de la Dirección de Obras Municipales de Puerto Varas, que constituyó un caso fortuito o fuerza mayor que impidió la construcción y ejecución oportuna de las obras asociadas al permiso de operación.

Hace dos semanas, la Corte de Apelaciones le dio la razón al operador. “Existiendo antecedentes que lo justifican, se concede la orden de no innovar solicitada”, decidió.

El 7 de abril, la SCJ remitió un informe al tribunal donde aseguró que la petición de Enjoy buscaba sólo dilatar el proceso y pidió declarar que la orden de no innovar se extendía solo a detener la ejecución del acto de revocación y no a paralizar la tramitación del juicio. El miércoles, el tribunal fue aún más claro y rechazó la solicitud de la SCJ. Aseguró que la orden no de innovar se concedió en los mismos términos en que fue solicitada, es decir, paraliza el proceso mientras no se dicte sentencia firme en el juicio anterior.