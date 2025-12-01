Tribunal condena a exejecutivo de Itaú por fraude de divisas y sobresee a inversionistas

El 8° Juzgado de Garantía condenó al exsubgerente de FX Spot y Monedas de Banco Itaú, Rodrigo Flores Vilches, y decretó el sobreseimiento definitivo de los empresarios Yair Ventura Arraztoa y Lázaro Ventura Calderón, investigados en el millonario fraude de divisas que afectó al banco de capitales brasileños.

Según la resolución, Flores fue condenado por lavado de activos en un procedimiento abreviado y accedió al beneficio de reclusión nocturna, además del pago de una multa.

El tribunal también validó el primer acuerdo de cooperación eficaz suscrito por el Ministerio Público desde la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos, reconociendo el aporte de los imputados Ventura para esclarecer los hechos denunciados por el banco.

El 7 de febrero de 2025, Banco Itaú presentó una querella por el presunto delito de administración desleal y luego, el 11 de abril, amplió su querella en contra de los inversionistas Lázaro Ventura Calderón y Yair Ventura Arraztoa.

Tanto Flores como los Ventura llegaron a un acuerdo económico con Banco Itau. El banco estimó que el fraude habría provocado perjuicios por más de $14.000 millones.

Posteriormente, en abril Banco Itaú interpuso una demanda contra Nevasa Corredores de Bolsa y seis personas naturales, a quienes acusa de haber facilitado un fraude millonario. Entre los demandados figuran ejecutivos de la corredora: el exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores, y los operadores de la plataforma Datatec de Nevasa: Sandra Ardila, Pamela Novoa, Diego Correa y Leonardo Medina.

El banco denuncia un esquema que consistió en la ejecución de 426 operaciones de compraventa de dólares a través de la plataforma Datatec, muchas de las cuales fueron efectuadas por el exsubgerente de FX Spot y Monedas del banco, Rodrigo Flores. Según la demanda, esta manipulación permitió aplicar tipos de cambio artificialmente distintos a los reales del mercado, generando pérdidas millonarias.

“Como defensa, estamos muy satisfechos del sobreseimiento definitivo y total pronunciado por el Juzgado de Garantía a favor de los señores Luis y Jair Ventura. Esto, pues aclararon en el Ministerio Público que ellos no tenían conocimiento del carácter ilícito de las operaciones llevadas a cabo por el señor Flores y tan pronto supieron de la querella del Banco Itaú, se acercaron a alcanzar un acuerdo para restituir las ganancias obtenidas a dicho banco y, además, colaboraron activamente con el Ministerio Público , suscribiendo el primer acuerdo de colaboración eficaz de la historia del país bajo la nueva Ley de Delitos Económicos, dando cuenta de una decidida voluntad de colaborar con el esclarecimiento de los hechos y establecer su inocencia”, explicó el abogado Jorge Gálvez, socio de Gálvez, Venegas, Hess y Navarrete.

Matías Kunsemuller, abogado de Pamela Novoa, ejecutiva de Nevasa sostuvo:

“La audiencia de hoy muestra a nuestro juicio que este es un fraude organizado entre Flores y los Ventura y en que Nevasa así como sus ejecutivos, entre ellos Pamela Novoa, jamás tuvieron ningún conocimiento ni participación en los hechos sino que fueron usados, sin su conocimiento, para defraudar al Banco Itaú”.

Por su parte, Marcelo Sanfeliú, abogado de Rodrigo Flores sostuvo que “Hoy el Ministerio Público formalizó la investigación en contra de Luis Ventura, Yair Ventura y Rodrigo Flores a todos en calidad de autores del delito de administración desleal. En relación a los tres imputados, se llegó a un acuerdo reparatorio con el Banco Itaú que incluía el pago de una elevada suma de dinero y colaborar con la investigación. Esa es la razón del sobreseimiento definitivo y no otra. Nada tiene que ver un supuesto desconocimiento de los hechos por parte de los señores Ventura, conforme a los antecedentes de la investigación”.

“Adicionalmente y en relación al delito de lavado de activos que se le imputó a don Rodrigo Flores, como defensa estamos satisfechos ya que el tribunal acogió la gran mayoría de nuestros planteamientos en relación a la forma de cumplimiento de las penas de multa y la pena sustitutiva de reclusión nocturna domiciliaria con monitoreo telemático, ya que aun no se dicta el Reglamento que exige la nueva ley de delitos económicos”.

Banco

Alex Van Weezel abogado de Itaú, explicó a Pulso que “Rodrigo Flores, quien era subgerente de FX de Itaú al tiempo de los hechos, fue condenado en juicio abreviado a dos penas de presidio, la primera de 700 días en régimen de remisión condicional y la segunda a 3 años y un día de reclusión parcial que será cumplida en domicilio con monitoreo telemático ya que el gobierno aún no ha dictado el reglamento de la Ley de Delitos Económicos”.

“Además se le condenó a 4.800 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, a una multa de aproximadamente 25 millones de pesos y a una serie de penas de inhabilitación, entre ellas la inhabilidad para desempeñar cargos gerenciales. Estas penas corresponden al delito de lavado de activos. Respecto del delito de administración desleal, que también se imputó a Flores en la audiencia de hoy, Itaú celebró acuerdos reparatorios tanto con el señor Flores como con Luis y Yair Ventura, quienes colaboraron con Flores desde afuera del banco para realizar las operaciones fraudulentas”, añadió el abogado

“Gracias a estos acuerdos, Itaú recuperó una parte importante de los perjuicios sufridos”, acotó.

Van Weezel sostuvo que tanto los acuerdos reparatorios como los juicios abreviados son mecanismos usuales previstos en la ley para agilizar los procesos penales y permitir la reparación de las víctimas. Estos mecanismos dejan intactas las acciones civiles de Itaú contra los demás responsables, entre los que se encuentra Nevasa, la corredora de bolsa que aceptaba las operaciones antedatadas por Flores y obtenía en un primer momento las ganancias.