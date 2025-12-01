Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

El 24° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda presentada por los propietarios de la ex Fuente Alemana contra el Estado de Chile por la falta de servicio del Estado tras el estallido social.

En su fallo, la jueza Mónica Cortés Rosso acogió la acción judicial por daño derivado de la falta de servicio. La sentencia condenó al Estado a pagar un total de $420.632.333 por concepto de lucro cesante, además de pagos por daño moral en favor de Claudio Siri Iglesias ($ 15 millones), Carlo Siri Scolari ($ 30 millones) y su esposa Paula Andrade Ifchenko ($ 10 millones), respectivamente, lo que suma un total de $475.632.333.

La abogada Josefina Escobar, del estudio Ovalle / Consejeros Legales, que representa a la familia Siri, destacó que “lo esencial para nosotros es que la justicia ha reconocido el abandono que sufrió la zona cero tras el estallido social. Según el fallo, este abandono se extendió por al menos tres años (desde octubre de 2020), período en el que el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad y el orden público, lo cual resulta completamente inaceptable”.

En su demanda original, los primos Carlo y Claudio Siri había solicitado al Fisco una indemnización de $1.200 millones. Los empresarios anunciaron que interpondrán en los próximos días un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fallo también constató la existencia de actos de violencia y daños a la propiedad pública y privada en distintos puntos de la capital y otras ciudades del país. Asimismo, destacó diversos anuncios de las autoridades, como la declaración de no tolerar manifestaciones no autorizadas, el hecho de que las manifestaciones y actos de violencia se concentraban los días viernes en la zona de Plaza Baquedano y que el gobierno de la época había decretado cuarentena total para las comunas de Santiago, debido a la pandemia de Covid-19.

La resolución también detalló el levantamiento de la cuarentena en agosto de 2020 y la continuidad de las manifestaciones hasta enero de 2022, cuando Carlos Siri fue agredido, el viernes 28 de ese mes. Además, el fallo consignó que el 25 de marzo de 2022 se intentó incendiar el local de los demandantes, prendiendo fuego en la entrada del establecimiento.

El fallo recordó actuaciones de las autoridades de gobierno de dos gobiernos: que el 5 de febrero de 2022, el ministro Rodrigo Delgado anunció resguardo específico para la Antigua Fuente, “reconociendo un hostigamiento permanente de los locatarios de la zona” y que en marzo de 2022, el ministro de economía de la época, Nicolás Grau, “pidió disculpas públicas a nombre del Estado de Chile por la situación de violencia que afectaba a las personas que viven y trabajan en la denominada zona cero, en reunión en que participó, entre otros, Carlos Siri”.

Recaída

En su sentencia, la magistrada detalló cómo ocurrió un deterioro de las cifras de la sociedad dueña de la ex Fuente Alemana: Comercial Plaza Italia SpA.

Las copias de resultados balances clasificados, de los años 2014 a 2019, dan cuenta de resultados positivos, con utilidades de $280 millones, $341 millones, $233 millones, $232 millones, $265 millones y $52 millones, respectivamente; pérdidas para el eercicio 2020, por $163 millones en 2020, y una utilidad de $62 millones en 2021.

Asimismo, el laudo también añadió a sus conclusiones parte del informe médico del especialista en geriatría, Augusto Brizzolara Smith, del 7 de febrero de 2024, que fue entregado en la etapa de prueba por los primos Siri para fundar su demanda.

Según el fallo, el informe médico “constituye un indicio grave en cuanto a que Pablo Siri Ravera, de 86 años de edad a esa época, tuvo un deterioro cognitivo que se agravó desde fines de 2019, afectando sus capacidades en sus labores diarias de vida y requiriendo asistencia en aspectos de su terapia, en hábitos saludables y mantenimiento de la actividad física y participación social, y que se le diagnosticó, además, una recidiva (recaída) del cáncer de próstata que hasta ese momento se había mantenido estable con su terapia hormonal”.

“Los videos permiten observar imágenes del estallido social en distintas fechas, en Plaza Baquedano, pero sin vista al local de la Antigua Fuente; de cómo se suscitaban los desórdenes y su grado de violencia, como también, como Carabineros de Chile trataba de contenerlos, pero principalmente desde dicha plaza, sin arremeter directamente contra los violentista“, concluyó el fallo.