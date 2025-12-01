VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    El 24 Juzgado Civil de Santiago concedió un pago de $ 420 millones por lucro cesante, a lo que se suma pagos por daño moral. El fallo de primera instancia constató la existencia de actos de violencia y daños a la propiedad pública y privada en distintos puntos de la capital y otras ciudades del país.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Carlo Siri, dueño de ex Fuente Alemana.

    El 24° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda presentada por los propietarios de la ex Fuente Alemana contra el Estado de Chile por la falta de servicio del Estado tras el estallido social.

    En su fallo, la jueza Mónica Cortés Rosso acogió la acción judicial por daño derivado de la falta de servicio. La sentencia condenó al Estado a pagar un total de $420.632.333 por concepto de lucro cesante, además de pagos por daño moral en favor de Claudio Siri Iglesias ($ 15 millones), Carlo Siri Scolari ($ 30 millones) y su esposa Paula Andrade Ifchenko ($ 10 millones), respectivamente, lo que suma un total de $475.632.333.

    La abogada Josefina Escobar, del estudio Ovalle / Consejeros Legales, que representa a la familia Siri, destacó que “lo esencial para nosotros es que la justicia ha reconocido el abandono que sufrió la zona cero tras el estallido social. Según el fallo, este abandono se extendió por al menos tres años (desde octubre de 2020), período en el que el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad y el orden público, lo cual resulta completamente inaceptable”.

    En su demanda original, los primos Carlo y Claudio Siri había solicitado al Fisco una indemnización de $1.200 millones. Los empresarios anunciaron que interpondrán en los próximos días un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

    El fallo también constató la existencia de actos de violencia y daños a la propiedad pública y privada en distintos puntos de la capital y otras ciudades del país. Asimismo, destacó diversos anuncios de las autoridades, como la declaración de no tolerar manifestaciones no autorizadas, el hecho de que las manifestaciones y actos de violencia se concentraban los días viernes en la zona de Plaza Baquedano y que el gobierno de la época había decretado cuarentena total para las comunas de Santiago, debido a la pandemia de Covid-19.

    La resolución también detalló el levantamiento de la cuarentena en agosto de 2020 y la continuidad de las manifestaciones hasta enero de 2022, cuando Carlos Siri fue agredido, el viernes 28 de ese mes. Además, el fallo consignó que el 25 de marzo de 2022 se intentó incendiar el local de los demandantes, prendiendo fuego en la entrada del establecimiento.

    El fallo recordó actuaciones de las autoridades de gobierno de dos gobiernos: que el 5 de febrero de 2022, el ministro Rodrigo Delgado anunció resguardo específico para la Antigua Fuente, “reconociendo un hostigamiento permanente de los locatarios de la zona” y que en marzo de 2022, el ministro de economía de la época, Nicolás Grau, “pidió disculpas públicas a nombre del Estado de Chile por la situación de violencia que afectaba a las personas que viven y trabajan en la denominada zona cero, en reunión en que participó, entre otros, Carlos Siri”.

    Recaída

    En su sentencia, la magistrada detalló cómo ocurrió un deterioro de las cifras de la sociedad dueña de la ex Fuente Alemana: Comercial Plaza Italia SpA.

    Las copias de resultados balances clasificados, de los años 2014 a 2019, dan cuenta de resultados positivos, con utilidades de $280 millones, $341 millones, $233 millones, $232 millones, $265 millones y $52 millones, respectivamente; pérdidas para el eercicio 2020, por $163 millones en 2020, y una utilidad de $62 millones en 2021.

    Asimismo, el laudo también añadió a sus conclusiones parte del informe médico del especialista en geriatría, Augusto Brizzolara Smith, del 7 de febrero de 2024, que fue entregado en la etapa de prueba por los primos Siri para fundar su demanda.

    Según el fallo, el informe médico “constituye un indicio grave en cuanto a que Pablo Siri Ravera, de 86 años de edad a esa época, tuvo un deterioro cognitivo que se agravó desde fines de 2019, afectando sus capacidades en sus labores diarias de vida y requiriendo asistencia en aspectos de su terapia, en hábitos saludables y mantenimiento de la actividad física y participación social, y que se le diagnosticó, además, una recidiva (recaída) del cáncer de próstata que hasta ese momento se había mantenido estable con su terapia hormonal”.

    “Los videos permiten observar imágenes del estallido social en distintas fechas, en Plaza Baquedano, pero sin vista al local de la Antigua Fuente; de cómo se suscitaban los desórdenes y su grado de violencia, como también, como Carabineros de Chile trataba de contenerlos, pero principalmente desde dicha plaza, sin arremeter directamente contra los violentista“, concluyó el fallo.

    Más sobre:NegociosEmpresasDemandaJusticiaConflicto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detalles de la venta de Banmédica a Patria: La red de sociedades de la operación, otros fondos involucrados y un hombre clave

    Plan Nacional de Cortafuegos presenta un 36% de avance: el objetivo es completar casi 5 mil km entre Tarapacá y Magallanes

    Cordero por quienes piden creación de una policía fronteriza: “No es algo que uno pueda sacar del sombrero con facilidad”

    Luis Ramos, de LarrainVial: “Consideramos que el Ipsa debería transitar hacia unos 10.200-10.500 puntos”

    TVN sigue en números rojos, pero reduce sus pérdidas

    Bolsa de Santiago se toma un respiro tras anotar nuevo récord y se acopla a la tendencia externa

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Rating del domingo 30 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 30 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    “Es legítimo, pero aún nos quedan días para ganarse los votos trabajando”: Kast por resultados de consulta digital del PDG
    Chile

    “Es legítimo, pero aún nos quedan días para ganarse los votos trabajando”: Kast por resultados de consulta digital del PDG

    “Acordes con la gravedad de los delitos”: fiscal califica de “ejemplificadoras” las penas contra Héctor Espinosa

    Plan Nacional de Cortafuegos presenta un 36% de avance: el objetivo es completar casi 5 mil km entre Tarapacá y Magallanes

    Andrea Repetto: “No hay holguras fiscales para el próximo período”
    Negocios

    Andrea Repetto: “No hay holguras fiscales para el próximo período”

    Inteligencia artificial: entre el empleo, las materias primas y la geopolítica

    Detalles de la venta de Banmédica a Patria: La red de sociedades de la operación, otros fondos involucrados y un hombre clave

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    Quién era Tony Germano, el actor de Netflix que falleció a sus 55 años

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    ¿Con un palo a Parisi? La férrea defensa de Sabino Aguad a Jorge Segovia tras el descenso de Unión Española
    El Deportivo

    ¿Con un palo a Parisi? La férrea defensa de Sabino Aguad a Jorge Segovia tras el descenso de Unión Española

    “No es un golero que salva a su equipo; afuera”: prensa uruguaya critica a Brayan Cortés tras perder título con Peñarol

    “Su influencia fue mínima”: en España critican la actuación de Alexis Sánchez en el derbi contra el Betis de Pellegrini

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    Revive la disputa por las cartas de Gabriela Mistral en una novela: “Esos documentos generaban muchas ansiedades”

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir
    Mundo

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón