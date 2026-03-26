Trump afirma que impacto en el petróleo y Wall Street por conflicto en Medio Oriente ha sido menor al que esperaba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sostuvo que la fuerte alza en los precios del petróleo y la caída de indicadores bursátiles en Wall Street producto del conflicto en Medio Oriente no han sido tan graves como lo que había previsto.

Según publicó la cadena estadounidense CNBC, en una reunión del consejo de Gabinete Trump expresó su confianza en el esfuerzo bélico y afirmó que el daño económico se revertirá.

Dirigiéndose al secretario del Tesoro, Scott Bessent, Trump dijo que “los precios del petróleo no han subido tanto como pensaba, Scott, para serte honesto. volverán a los niveles anteriores, e incluso probablemente a niveles inferiores”.

Los precios del petróleo en Estados Unidos, medios a través de WTI, rozaron los US$100 al inicio del conflicto, pero han bajado a medida que Trump ha insistido en que los combates terminarán pronto. Sin embargo, se han disparado más de 40% durante la guerra, elevando el precio de la gasolina en más de un dólar por galón.

En la bolsa, el selectivo S&P 500 ha caído un 4,8% en marzo y un 6,5% desde su máximo histórico alcanzado a principios de año.

Trump ha afirmado que el daño económico se revertirá una vez que termine la guerra. “Mis predicciones han sido correctas”, aseveró.

Sin embargo, en los últimos días, los economistas de Wall Street han aumentado la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses, argumentando la mayoría que, a menos que la guerra termine pronto, el daño a la economía por la inflación y las repercusiones relacionadas con el petróleo provocarán una contracción.

Los principales índices bursátiles registraron pérdidas mientras Trump hablaba, y el petróleo subió más de 4%.