SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Trump afirma que impacto en el petróleo y Wall Street por conflicto en Medio Oriente ha sido menor al que esperaba

    En una reunión del consejo de Gabinete, Trump expresó su confianza en el esfuerzo bélico y afirmó que el daño económico se revertirá.

    Por 
    Patricia San Juan
    Trump afirma que impacto en el petróleo y Wall Street por conflicto en Medio Oriente ha sido menor al que esperaba

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sostuvo que la fuerte alza en los precios del petróleo y la caída de indicadores bursátiles en Wall Street producto del conflicto en Medio Oriente no han sido tan graves como lo que había previsto.

    Según publicó la cadena estadounidense CNBC, en una reunión del consejo de Gabinete Trump expresó su confianza en el esfuerzo bélico y afirmó que el daño económico se revertirá.

    Dirigiéndose al secretario del Tesoro, Scott Bessent, Trump dijo que “los precios del petróleo no han subido tanto como pensaba, Scott, para serte honesto. volverán a los niveles anteriores, e incluso probablemente a niveles inferiores”.

    Los precios del petróleo en Estados Unidos, medios a través de WTI, rozaron los US$100 al inicio del conflicto, pero han bajado a medida que Trump ha insistido en que los combates terminarán pronto. Sin embargo, se han disparado más de 40% durante la guerra, elevando el precio de la gasolina en más de un dólar por galón.

    En la bolsa, el selectivo S&P 500 ha caído un 4,8% en marzo y un 6,5% desde su máximo histórico alcanzado a principios de año.

    Trump ha afirmado que el daño económico se revertirá una vez que termine la guerra. “Mis predicciones han sido correctas”, aseveró.

    Sin embargo, en los últimos días, los economistas de Wall Street han aumentado la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses, argumentando la mayoría que, a menos que la guerra termine pronto, el daño a la economía por la inflación y las repercusiones relacionadas con el petróleo provocarán una contracción.

    Los principales índices bursátiles registraron pérdidas mientras Trump hablaba, y el petróleo subió más de 4%.

    Más sobre:Estados UnidosConflicto en Medio OrienteMedio OrienteDonald TrumpPetróleoWall Street

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados FA piden a Contraloría indagar responsabilidad de Cristián Valenzuela en publicación sobre “Estado en quiebra”

    Marcha de estudiantes contra medidas del gobierno: Metro anuncia estaciones cerradas por incidentes

    Ministerio de Justicia anuncia “revisión especial” al SML para aclarar posibles irregularidades en su funcionamiento

    Paul McCartney lanza nostálgico primer single de su nuevo disco: escúchalo aquí

    Israel anuncia la muerte de más de 30 supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano

    Kast promulga ley de combustibles y valora apoyos de la centro izquierda: “Tenemos una oposición consciente”

    Lo más leído

    1.
    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    2.
    Senado aprueba proyecto de desalinización y queda listo para ser ley tras ocho años de tramitación

    Senado aprueba proyecto de desalinización y queda listo para ser ley tras ocho años de tramitación

    3.
    Presidenta del Banco Central por “Estado en la quiebra”: “No es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal”

    Presidenta del Banco Central por “Estado en la quiebra”: “No es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal”

    4.
    CFA tras último informe del gobierno anterior: habría cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal en 2026 y ve más presiones por guerra en Irán

    CFA tras último informe del gobierno anterior: habría cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal en 2026 y ve más presiones por guerra en Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Brasil vs. Francia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Brasil vs. Francia en TV y streaming

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Rating del miércoles 25 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 25 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La reservada cita de la ministra Steinert con Cerna en medio de fuerte tensión con la PDI
    Chile

    La reservada cita de la ministra Steinert con Cerna en medio de fuerte tensión con la PDI

    Diputados FA piden a Contraloría indagar responsabilidad de Cristián Valenzuela en publicación sobre “Estado en quiebra”

    Marcha de estudiantes contra medidas del gobierno: Metro anuncia estaciones cerradas por incidentes

    Trump afirma que impacto en el petróleo y Wall Street por conflicto en Medio Oriente ha sido menor al que esperaba
    Negocios

    Trump afirma que impacto en el petróleo y Wall Street por conflicto en Medio Oriente ha sido menor al que esperaba

    Hapag-Lloyd anticipa peores resultados en 2026 debido al conflicto en Medio Oriente

    Michael Clark vuelve al TC y pide desechar artículo legal que lo convirtió en controlador de Azul Azul

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia
    Tendencias

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    Crece la polémica: Senegal apela al TAS tras perder la Copa Africana de Naciones por decreto de la CAF
    El Deportivo

    Crece la polémica: Senegal apela al TAS tras perder la Copa Africana de Naciones por decreto de la CAF

    Presidente José Antonio Kast reprograma la recepción en La Moneda al plantel Sub 20 de Santiago Wanderers

    Tenista chileno es apuñalado en medio de una encerrona en Providencia

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Paul McCartney lanza nostálgico primer single de su nuevo disco: escúchalo aquí
    Cultura y entretención

    Paul McCartney lanza nostálgico primer single de su nuevo disco: escúchalo aquí

    Silvio Rodríguez: “Es amargo que se haya luchado por una unidad latinoamericana y que de pronto haya países que se vendan”

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”

    Israel anuncia la muerte de más de 30 supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano
    Mundo

    Israel anuncia la muerte de más de 30 supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano

    Irán responde a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y plantea varias condiciones para un acuerdo

    Francia: “choque de autoridad” contra la delincuencia, el gas de la risa y los morteros pirotécnicos

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme