TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Televisión Nacional (TVN) busca desprenderse de un total de 6 activos inmobiliarios en regiones para poder ahorrar costos y obtener ingresos, en el marco de los problemas financieros que enfrenta la empresa pública. Ya ha logrado desprenderse de dos que suman cerca de $6.500 millones.

La consultora Colliers se encargó de los procesos de venta de dos propiedades, una en el norte y el otro en el sur. Se trata de un terreno en Copiapó, ubicado en Los Carrera, uno de los ejes principales de la ciudad, que cuenta con una superficie de 2.560 metros cuadrados. Este tiene un valor UF11.000, equivalente a $435 millones.

El segundo activo se ubica en Punta Arenas, en avenida 21 de mayo km3, y consta de un terreno de 104.000 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados de construcción. El valor de este es de UF154.000, equivalente a $6.100 millones.

Aún le falta desprenderse de otros cuatro. Colliers también tiene el mandato para venderlos, y la consultora asegura que “los procesos han suscitado gran interés dadas su ubicaciones y cualidades”, declararon.

Uno de los restantes se ubica en La Serena, en la avenida Francisco de Aguirre, a escasos metros del emblemático Faro de la ciudad. Es un terreno de 2.800 metros cuadrados, 476 metros cuadrados construidos. El valor es de UF49.500, equivalentes a $2.000 millones.

Otro de los inmuebles se emplaza en Viña del Mar, en la zona de Cerro Castillo. Cuenta con un terreno de 844 metros cuadrados y 463 metros cuadrados de construcciones. Tiene un valor 14.500 UF ($573 millones).

El tercero está en Talcahuano, en Avenida Vasco Nuñez de Balboa, en un terreno de más de 2.500 metros cuadrados, y 421 metros cuadrados construidos. Colliers apuntó a que el valor de la propiedad está en UF42.000, cerca de $1.662 millones.

El último terreno del que TVN busca deshacerse está ubicado en Temuco, en Avenida Luis Durand. Es una propiedad de 2.911 metros cuadrados de terreno y una construcción de 433 metros cuadrados. El valor de este activo está en UF 33.000 (más de $1.300 millones).