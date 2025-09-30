SUSCRÍBETE
Nacional

Senado aprueba designación de Marcia Scantlebury para directorio de TVN: reemplazará a Adriana Delpiano

Desde el Ejecutivo han destacado su extensa trayectoria en las comunicaciones, "además de su labor en gestión cultural y defensa de los derechos humanos".

Helen MoraPor 
Helen Mora

La tarde de este martes, la Sala del Senado aprobó la designación de la periodista Marcia Scantlebury para el directorio de Televisión Nacional (TVN).

Con 29 votos favorables, la Cámara Alta visó el nombre que tomará el lugar que dejó la actual ministra de Defensa, Adriana Delpiano, en el canal estatal.

Scantlebury fue propuesta por el gobierno, desde donde han destacado su extensa trayectoria en las comunicaciones.

“Scantlebury posee una trayectoria de más de cinco décadas en medios escritos, radiales y televisivos, además de una destacada labor en gestión cultural y defensa de los derechos humanos”, subrayó ayer en X la ministra vocera Camila Vallejo.

