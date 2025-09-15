SUSCRÍBETE
Ejecutivo propone a Marcia Scantlebury como reemplazo de Delpiano para directorio de TVN

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que la propuesta fue ingresada al Senado la semana pasada y que está a la espera de ser ratificada. Además, apuntó que siguen en la búsqueda de un perfil para reemplazar a Francisco Vidal.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El gobierno confirmó este lunes que propuso a Marcia Scantlebury para reemplazar a la actual ministra de Defensa, Adriana Delpiano, en el directorio de Televisión Nacional (TVN).

En la hitual vocería de inicio de semana, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, sostuvo: “Ya tenemos un nombramiento que tiene que ser ratificado por el Senado, que es un miembro faltante del directorio”.

“El Ejecutivo ya propuso un nombre, que es Marcia Scantlebury, que está en el Senado, fue informado la semana pasada y esperamos, obviamente, que pueda ser discutido y aprobado por el Senado como es el procedimiento regulado", corroboró.

Respecto a quien sucederá a Francisco Vidal en la presidencia del directorio del canal estatal, la portavoz del Ejecutivo fue consultada por trascendidos que apuntan al sondeo de Rodrigo Ramírez, exsubsecretario de Telecomunicaciones de Michelle Bachelet.

“Sobre el reemplazo a el expresidente de Televisión Nacional, seguimos trabajando en ese nombramiento, porque es un nombramiento que es de exclusiva de facultad de atribución del Presidente de la República”, dijo.

Y agregó que “tiene que tener ciertos perfiles técnicos, obviamente, para contribuir a esta agenda de trabajo del canal para seguir enfrentando el problema estructural de los déficits y también abogando por el continuo fortalecimiento del canal nacional y su objetivo de ser multiplataforma”.

