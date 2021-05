TVN y CHV comienzan el año con el pie derecho, mientras que Canal 13 vuelve a los números rojos

Los canales de televisión al parecer empiezan a darle vuelta a la crisis ya que dos se ellos, TVN y Chilevisión, cerraron el primer trimestre con números azules. Sin embargo, Canal 13 empezó este 2021 con un alza en sus pérdidas.

Tras los beneficios obtenidos en 2020, la señal estatal informó que entre enero y marzo de este año logró utilidades por $1.285 millones, frente a las pérdidas por $1.469 que anotó en el mismo periodo del año anterior.

A través de un comunicado, Televisión Nacional de Chile, indicó que la señal “incrementó su eficacia comercial al lograr incrementar sus ingresos publicitarios, correspondientes a televisión abierta, en un 5,5% comparado con el primer trimestre 2020, un muy buen resultado especialmente considerando que no se realizaron los festivales de Viña del Mar y Olmué”.

CHV por su parte, informó que sus ganancias e ingresos se incrementaron en los primeros tres meses de 2021. En un comunicado el canal dijo que sus ganancias brutas subieron de $649 millones a $3.199, lo que representa un importante salto de 393% con respecto al mismo periodo de 2020.

Los ingresos de la señal, por su parte, subieron de $8.933 millones a $11.364, lo que representa un avance de 27%.

“Este importante incremento se debe a la reactivación en las ventas publicitarias, como consecuencia de la alta valoración positiva y de las buenas cifras de audiencia obtenidas por la señal”, dijo CHV.

En 2020, la estación registró pérdidas por más de $ 5.300 millones, pero es muy inferior a los $ 16.200 millones de 2019.

Por otro lado, Canal 13 aumentó sus pérdidas en los tres primeros meses de este año. Estas llegaron a $737 millones entre enero y marzo, frente a los $627 millones de 2020. Desde la compañía indicaron que estos resultados van en línea con la estacionalidad de la industria y con el presupuesto anual.

A través de un comunicado, la estación ligada al empresario Andrónico Luksic indicó además que la baja de ingresos de este año “se debe principalmente a la no recurrencia de eventos de naturaleza extraordinaria que tuvieron lugar en el primer trimestre del 2020, principalmente la venta del sitio ex CHV, y a la no realización del Festival de Viña del Mar”.

Para lo que queda de este año, la señal privada dijo que “se proyecta la consolidación del Plan de Sostenibilidad, con una parrilla programática renovada y ambiciosa”.