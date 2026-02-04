Vacancia de locales en el centro de Santiago disminuye en 2025: sector de Santa Lucía muestra el mejor desempeño

Un nuevo estudio de la consultora inmobiliaria CBRE evidenció un ajuste del retail de Santiago Centro. En concreto, la vacancia en el casco histórico de la capital descendió a 9,28% al cierre del 2025, impulsada por una creciente actividad comercial.

Esta cifra representa una reducción de seis puntos base en comparación con el semestre anterior. Este resultado, según señalaron desde CBRE, confirma una tendencia de desaceleración en la desocupación, donde por primera vez, desde el peak alcanzado en 2021, ambas tasas, tanto de vacancia como de locales cerrados, presentaron una disminución.

“Además, la actividad de arriendo del semestre fue robusta, con más de 15.300 m² arrendados, equivalentes a 99 nuevos contratos, lo que da cuenta de un renovado dinamismo comercial”, agregaron desde la inmobiliaria.

Los resultados del análisis presentaron desempeños diferenciados entre los paseos (Ahumada, Estado, Puente y Huérfanos), sector cívico y Santa Lucía, además de mayor selectividad en la demanda y señales de reactivación en los ejes de mayor flujo peatonal.

El estudio, que analizó cerca de 1.600 locales comerciales, equivalentes a más de 300 mil m², evidenció una mejora paulatina en los indicadores de vacancia, absorción y actividad de arriendo, “en un contexto marcado por profundos cambios urbanos y de consumo en los últimos cinco años”, indicaron desde la firma.

La research analyst de CBRE, Victoria Lanas, explicó que “la mejora en los indicadores no responde a un rebote coyuntural , sino a un proceso de ajuste más estructural, donde el mercado comienza a reconocer qué ubicaciones, formatos y rubros logran capturar mejor los flujos peatonales actuales”.

Resultados por sector

Desde la firma explicaron que el comportamiento diferenciado entre los tres sectores analizados refleja que la recuperación no es homogénea, sino selectiva.

El sector de Santa Lucía destaca como el submercado de mejor desempeño, con una vacancia de solo 3,79%. “Su fortaleza se explica por una combinación de conectividad, servicios, oferta cultural y cercanía a áreas verdes, factores que sostienen una demanda activa, pese al ajuste general del centro”, precisaron desde CBRE.

En contraste, el sector Paseos —que agrupa a los icónicos ejes de Ahumada, Estado, Puente y Huérfanos— sigue concentrando la mayor proporción de superficie vacante, con una tasa de 11,84%. No obstante, este segmento también registra una de las mejoras más relevantes del periodo, con una reducción de 74 puntos base en su tasa de vacancia.

“Dentro de este eje, el Paseo Ahumada es el que más destaca por su solidez, operando con una vacancia de solo 4,9% y precios de lista que promedian 1,43 UF/m², confirmando su estatus como el corredor de mayor valor y demanda dentro del centro”, agregaron.

El sector cívico, por su parte, presenta un comportamiento alineado con el promedio del mercado, con una vacancia de 9,51% y una disminución sostenida de locales cerrados. En este lugar, la presencia de servicios públicos, notarías y oficinas de atención al público continúa siendo un ancla relevante para el flujo peatonal, “aun cuando los valores de arriendo se mantienen como los más bajos del centro, reflejando un mercado más estable que expansivo”.

Oferta

En cuanto a la composición de la oferta, el estudio detalla que el 85% de las ubicaciones están ocupadas por marcas de origen nacional, aunque el “sector Paseos” sigue siendo la ubicación preferida para los operadores internacionales, concentrando el 60% de sus localizaciones en esta área.

Asimismo, la disposición del inmueble juega un rol crucial en la valoración: los locales situados en esquinas, altamente demandados por cadenas nacionales debido a su doble exposición, alcanzan precios de arriendo un 34,4% superiores a los locales de mitad de cuadra, promediando 0,86 UF/m² frente a los 0,64 UF/m² de las ubicaciones laterales.