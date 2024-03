La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) no se pudo ni acercar a su desempeño durante el 2022 y en 2023 registró una fuerte caída en sus ganancias. La utilidad de la firma llegó a $258 millones, una caída de un 95% respecto al ejercicio del 2022.

“La cifra representa una disminución relevante respecto del ejercicio anterior (cuando sumó US$ 5.563 millones), que se explica por la alta base de comparación por el extraordinario 2022 que vivió la compañía, el cambio en las condiciones de mercado y el gasto en impuestos por los dividendos repatriados desde Alemania”, dijo la empresa, por medio de un comunicado, para explicar sus resultados.

Vapores no logra repetir el “extraordinario 2022″ y sus ganancias se desploman durante el año pasado

En tanto, la utilidad de la firma antes de impuestos ascendió a US$ 935,5 millones.

Mientras que, en el análisis razonado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía ligada al grupo Luksic detalló que sus ganancias por su participación, de un 30%, en Hapag Lloyd, le significó utilidades por US$947 millones, una caída de un 82% respecto al ejercicio anterior. La alta base de comparación y un mayor gastos por impuestos que ascendió a US$677,4 millones, por los dividendos repartidos en Alemania, fueron parte de las explicaciones para las utilidades registradas en Hapag Lloyd.

Por otro lado, Hapag-Lloyd registró un EBITDA de US$ 4.825 millones (-76% respecto del año anterior) y un EBIT de US$ 2.738 millones en 2023 (-85%). Las utilidades, en tanto, alcanzaron los US$ 3.191 millones (-82%), todas cifras a nivel consolidado.

“El 2023 fue un período que se caracterizó por volúmenes planos, un relevante ingreso de nuevas naves y tarifas en busca de un nuevo equilibrio, pero también -en la última parte del año- de nuevas disrupciones en la cadena logística. El conflicto en el Mar Rojo ha obligado a desvíos y rutas más largas y algo similar ocurre en el Canal de Panamá que ha ralentizado sus pasos, todo lo que ha disminuido la disponibilidad de naves y en consecuencia impulsado nuevamente el mercado spot”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún, por medio de un comunicado.

De cara al futuro, CSAV comentó que Hapag-Lloyd presentó sus proyecciones para 2024 y se estima que el EBITDA oscile entre US$ 1.100 millones y US$ 3.300 millones y el EBIT entre US$ -$1.100 millones y US$ 1.100 millones, siempre sujeto a la situación geopolítica y la evolución de las presiones inflacionarias.

Además, la naviera informó que propondrá a la junta general anual un dividendo de $9,25 euros por acción para el año financiero 2023, lo que correspondería a un total de $1.600 millones de euros, la tercera cantidad más alta pagada por Hapag-Lloyd, según detalló Vapores.

Otros de los datos reportados durante el ejercicio a la CMF fue que la firma registró una caída de un 47% en sus ingresos por la baja de un 48% en el precio de los fletes y un baja de 0,5% en el volumen transportado. Por su parte, los cobros brutos operacionales disminuyeron un 11,2%. Ante esto, la firma explicó que dicha baja, mayor a la caída en en volumen, implicó una reducción en los costos por TEU (unidad de medida que usa en el transporte marino y es expresada en contenedores).