Ventas de Ford en Estados Unidos crecen 6% en 2025, su mejor año desde 2019

Ford reportó hoy que cerró el ejercicio 2025 con un incremento de 6% en sus ventas en Estados Unidos , totalizando 2.204.124 vehículos, en un año marcado por el mayor peso de las camionetas, los híbridos y los modelos comerciales dentro de su portafolio.

Según informó la compañía, la participación de mercado anual alcanzó 13,2%, con un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente a 2024.

En el cuarto trimestre, en tanto, las ventas crecieron 2,7%, con un avance de 0,9 puntos porcentuales en cuota de mercado, desempeño que se reflejó en su mejor resultado anual y trimestral desde 2019.

El desempeño del año estuvo explicado principalmente por el segmento de camionetas y vans, que en conjunto sumaron 1.268.749 unidades, un alza de 9,5% respecto del ejercicio anterior.

La Serie F se mantuvo como el modelo más vendido del mercado estadounidense, con 828.832 unidades, lo que representó un crecimiento anual de 8,3% y su 49° año consecutivo como la camioneta más vendida del país.

Dentro de ese segmento, destacó el desempeño de la Ford Maverick, que alcanzó un récord anual con 155.051 unidades, un incremento de 18,2%, mientras que la Ranger totalizó 70.960 unidades, con un crecimiento de 53,6% en el año.

Cuántos autos vendió Ford en 2025

En el negocio comercial, la Transit Van registró ventas récord por 161.797 unidades, un avance de 5,9% frente a 2024.

En términos de motorización, Ford reportó su mejor año histórico en vehículos híbridos, con 228.072 unidades vendidas, lo que implicó un aumento de 21,7% anual. En el cuarto trimestre, las ventas híbridas alcanzaron 55.374 unidades, también un máximo histórico trimestral.

Las ventas de vehículos eléctricos, en tanto, sumaron 84.113 unidades en 2025, concentradas en tres modelos, con el Mustang Mach-E como principal exponente, que totalizó 51.620 unidades, cifra similar a la registrada el año anterior.

Mustang Mach-E Ford says supplies for the Mustang Mach-E have steadily increased since June after a planned factory shutdown. PHOTO: NICK HAGEN FOR THE WALL STREET JOURNAL

En el segmento SUV, el Explorer se consolidó como el SUV de tres filas más vendido en Estados Unidos, con 222.706 unidades, lo que representó un crecimiento de 14,7% en el año.

El Bronco también marcó un récord anual, con 146.007 unidades, un alza de 33,7%, mientras que la familia Bronco en su conjunto alcanzó 280.500 SUVs, un aumento de 19,9%

Por marcas, Ford cerró el año con 2.097.256 vehículos vendidos, un incremento de 6,2%, mientras que Lincoln totalizó 106.868 unidades, con un crecimiento anual de 2%, impulsado principalmente por el Navigator, que registró 22.185 unidades, su mejor resultado desde 2007, con un aumento de 42,8%.



