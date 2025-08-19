Ventas online del retail se enfrían en el segundo trimestre

Las ventas online del retail (sin contar alimentos), para aquellos actores que cuentan con ambos canales, marcan un alza anual de 2,6% nominal en el segundo trimestre del año, informó la Cámara Nacional de Comercio.

La cifra supone un enfriamiento de la actividad si se compara con el 4,9% del primer cuarto del año y cerrando el primer semestre con un alza de 3,5%.

Al hacer el análisis por mes, se ven distintos resultados, donde abril marca un crecimiento de un 4,3% nominal anual, luego mayo se desacelera con una baja de 2,4% y junio, con evento cyber, vuelve a tomar fuerza con un incremento anual de 4,3%.

Ventas online del retail

“Al analizar el comportamiento del índice, se puede ver que los niveles de venta desde comienzos de año están muy similares a lo marcado en 2023 y 2024 y donde las diferencias entre los meses de mayo y junio se deben al evento cyber, que el 2023 fue en mayo; luego, en 2024 y 2025 se realizó en el mes de junio”,dijo la CNC.

Participación dentro del total

La participación promedio de las compras online dentro del total, para aquellos actores que cuentan con ambos canales de ventas, alcanzó un 25,8% en el segundo trimestre del 2025, con una participación en torno al 21% en abril y mayo para luego alcanzar 34,4% en junio, debido al cyber.

En el caso de las tiendas especializadas, Artículos Electrónicos continúa marcando la mayor participación con un 27,2% en el segundo cuarto del año. Por su parte en Línea Hogar/Muebles las ventas online representaron un 24,6%, mayor nivel alcanzado por la categoría, y Vestuario/Calzado alcanzan una participación de 15,2% en sus ventas online sobre el total.

Respecto a las grandes tiendas (tiendas no especializadas excluyendo alimentos), la participación promedio del canal online fue de 34% en el segundo trimestre del 2025, marcado por junio donde alcanzó un 43,4%.