Vicepresidente del Banco Central destaca el escenario económico de Chile en evento de Goldman Sachs

El vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, destacó la posición económica con la que llega Chile de cara a este año. Naudon, haciendo la advertencia de que no habla a nombre del Banco Central, comentó de forma positiva la trayectoria de temas como la inflación, la política monetaria y la actividad económica.

“Chile entra en 2026 desde una posición macroeconómica mucho más sólida que hace un año. La inflación ha descendido considerablemente, la política monetaria ha avanzado significativamente en su proceso de normalización y la actividad económica ha mostrado más resistencia de lo esperado”, dijo en sus palabras publicadas por el Banco Central en su sitio web.

Otro de los argumentos fue que la “percepción sobre Chile y América Latina ha mejorado durante el último año. Muchos inversionistas ven cada vez más la posibilidad de una fase de crecimiento más fuerte en el futuro”.

Naudon planteó dicho contexto en la presentación “Chile 2026: normalización monetaria en un mundo no tan normal”, en un webinar organizado por Goldman Sachs.

El vicepresidente del Banco Central destacó el ajuste de la economía tras la pandemia, que significó “alta inflación, exceso de demanda interna y fuertes presiones externas”.

“La economía ha vuelto gradualmente a una situación más equilibrada”, dijo.

Naudon, si bien comentó que el trayecto de regularización de la inflación hacia la meta del 3% no fue del todo “llano”, destacó que de igual forma se logró. El economista apuntó a factores como la normalización de la demanda, el efecto de la política monetaria y los factores externos que no conspiraron contra dicho objetivo.

“Durante parte de este proceso, el peso chileno se apreció significativamente, lo que contribuyó a moderar la inflación importada”, agregó.

Sobre la situación de la economía de hoy, Naudon comentó que “la actividad económica también ha sido algo más fuerte de lo esperado. La inversión en sectores como la minería y la energía ha sido un importante motor del crecimiento, y la actividad no minera ha mostrado resistencia”.

“Los indicadores recientes confirman un crecimiento moderado pero estable, aunque con cierta heterogeneidad entre los distintos sectores”, añadió.

Escenario internacional

En su presentación, Naudon también abordó el conflicto en el Medio Oriente, pero puso paños fríos para sacar conclusiones ahora.

“La situación sigue evolucionando. Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre las implicaciones macroeconómicas”, apuntó.

Naduon comentó que “este episodio nos recuerda lo rápido que puede cambiar el entorno global y cómo los acontecimientos geopolíticos pueden afectar a los mercados, las condiciones financieras y las expectativas”.

Sin embargo, Naudon planteó que el conflicto en Medio Oriente lo calificó como “riesgos que ya estaban presentes y que habíamos estado destacando”.