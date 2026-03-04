SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Vicepresidente del Banco Central destaca el escenario económico de Chile en evento de Goldman Sachs

    "Chile entra en 2026 desde una posición macroeconómica mucho más sólida que hace un año.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon. Andres Perez

    El vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, destacó la posición económica con la que llega Chile de cara a este año. Naudon, haciendo la advertencia de que no habla a nombre del Banco Central, comentó de forma positiva la trayectoria de temas como la inflación, la política monetaria y la actividad económica.

    Chile entra en 2026 desde una posición macroeconómica mucho más sólida que hace un año. La inflación ha descendido considerablemente, la política monetaria ha avanzado significativamente en su proceso de normalización y la actividad económica ha mostrado más resistencia de lo esperado”, dijo en sus palabras publicadas por el Banco Central en su sitio web.

    Otro de los argumentos fue que la “percepción sobre Chile y América Latina ha mejorado durante el último año. Muchos inversionistas ven cada vez más la posibilidad de una fase de crecimiento más fuerte en el futuro”.

    Naudon planteó dicho contexto en la presentación “Chile 2026: normalización monetaria en un mundo no tan normal”, en un webinar organizado por Goldman Sachs.

    El vicepresidente del Banco Central destacó el ajuste de la economía tras la pandemia, que significó “alta inflación, exceso de demanda interna y fuertes presiones externas”.

    La economía ha vuelto gradualmente a una situación más equilibrada”, dijo.

    Naudon, si bien comentó que el trayecto de regularización de la inflación hacia la meta del 3% no fue del todo “llano”, destacó que de igual forma se logró. El economista apuntó a factores como la normalización de la demanda, el efecto de la política monetaria y los factores externos que no conspiraron contra dicho objetivo.

    “Durante parte de este proceso, el peso chileno se apreció significativamente, lo que contribuyó a moderar la inflación importada”, agregó.

    Sobre la situación de la economía de hoy, Naudon comentó que “la actividad económica también ha sido algo más fuerte de lo esperado. La inversión en sectores como la minería y la energía ha sido un importante motor del crecimiento, y la actividad no minera ha mostrado resistencia”.

    “Los indicadores recientes confirman un crecimiento moderado pero estable, aunque con cierta heterogeneidad entre los distintos sectores”, añadió.

    Escenario internacional

    En su presentación, Naudon también abordó el conflicto en el Medio Oriente, pero puso paños fríos para sacar conclusiones ahora.

    “La situación sigue evolucionando. Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre las implicaciones macroeconómicas”, apuntó.

    Naduon comentó que “este episodio nos recuerda lo rápido que puede cambiar el entorno global y cómo los acontecimientos geopolíticos pueden afectar a los mercados, las condiciones financieras y las expectativas”.

    Sin embargo, Naudon planteó que el conflicto en Medio Oriente lo calificó como “riesgos que ya estaban presentes y que habíamos estado destacando”.

    Más sobre:EconomíaBanco CentralAlberto Naudon

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    Lo más leído

    1.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    2.
    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    3.
    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    4.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    5.
    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal
    Chile

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Con cerca de 25 mil hectáreas cosechadas: Plan de Seguridad Agroalimentaria en La Araucanía finaliza con 14 detenidos

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Engie comienza la operación comercial de su proyecto Bess en Tocopilla de US$170 millones

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026
    El Deportivo

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo
    Cultura y entretención

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Luis Fleischman, experto en Medio Oriente, sobre guerra en Irán: “Tiene muchos parecidos al conflicto en junio”

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?