Vuelco en el caso de Dominga: Corte de Antofagasta acoge a trámite reclamo de pescadores y reflota evaluación

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite el recurso de casación presentado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescaderos Artesanales de Totoralillo Norte contra la sentencia dictada por la misma corte el pasado 20 de febrero.

A través de un comunicado la entidad sindical explicó que el tribunal de alzada “suspendió los efectos de la mencionada sentencia mientras la Corte Suprema revisa el caso, lo que en la práctica restablece la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga”.

“Estamos cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental. ¡Basta ya de politizar un proceso que lleva más de 12 años!”, manifestó Raúl Julio, presidente del sindicato.

“Dominga es un proyecto que ha sido profundamente evaluado y aprobado en las etapas técnicas. Es hora de que se concrete y que recibamos las oportunidades que tanto necesitamos. Queremos trabajar, queremos desarrollo, queremos protección al medio ambiente y queremos un futuro mejor para nuestras familias”, agregó la entidad.