Weber califica de “paupérrima” el manejo fiscal del gobierno de Boric, pero rechaza la acusación constitucional contra Grau

El exsubsecretario de Hacienda durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Alejandro Weber, rechazó la idea de que el Congreso avance en una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por motivo de la situación fiscal que vive Chile.

El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) mostró solo reparos para la gestión fiscal del gobierno del expresidente Gabriel Boric, pero que el fundamento de la acusación no correspondía.

“Es cierto que la gestión fiscal de la administración anterior fue, a mi juicio, paupérrima. Pero de ahí a pasar a una acusación constitucional hay un largo trecho”, dijo Weber en entrevista con radio 13C.

En esa línea, Weber apuntó que la acusación constitucional contra Grau, que está hoy en sus primeras etapas, es “algo que no procede hoy día, es una señal institucional muy compleja. Esto de manera internacional, no va a ser bien leído”.

“Si llegamos a acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, ¿qué queda de aquí hacia delante? A mí, lamentablemente, me tocó vivir una época muy trastornada racionalmente (...) en el estallido social, con acusaciones constitucionales contra el presidente de la República, contra el ministro de Educación y de Salud. Uno no quiere volver a repetir ese clima”, comentó.

Además, Weber estimó que la acusación constitucional aleja el foco de la discusión sobre la situación fiscal de Chile. “El problema ya está, y ahora hay que tratar de solucionarlo. Por eso es que yo creo que esta discusión, politizar el tema fiscal, es una muy mala noticia”, comentó.

“Todo esto enrarece el clima, debilita la calidad de la discusión y afecta nuestra política fiscal, que tiene que ser una política de Estado, no una política de un gobierno en particular”, agregó.

Dardos a Marcel

La exautoridad de Hacienda, al margen de su rechazo a la acusación constitucional, planteó de igual forma que el gobierno anterior debe hacer un “mea culpa” respecto a la situación fiscal del país.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Sin mediar crisis alguna, se triplicó el déficit fiscal en nuestro país (...) La administración anterior que hizo caso omiso sistemáticamente de lo que planteaba el Consejo Fiscal Autónomo (CFA)”, dijo.

Además, Weber concentró los reproches a la gestión fiscal al exministro de Hacienda, Mario Marcel. “El exministro Marcel (ayer en el Congreso) daba cátedra de cómo hay que administrar las cuentas fiscales en condiciones que él, a mi juicio, es el principal responsable de los malos resultados fiscales que tiene nuestro país hoy día”, disparó.

“Hoy los platos rotos los está pagando el ministro Grau, pero aquí el entrenador, el artífice de la gestión presupuestaria de la administración anterior, no es precisamente el ministro Grau. Ahora, eso es una cosa, insisto, otra cosa totalmente distinta en la acusación constitucional”, comentó.