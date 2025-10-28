SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

“Yo creo que el pueblo chileno es principalmente capitalista”: las definiciones del próximo gerente general de LarrainVial

Andrés Trivelli estará a cargo del banco de inversión a partir de 2026, en reemplazo de Juan Luis Correa, según informó este martes Fernando Larraín, presidente de LarrainVial. El ejecutivo, actual gerente general de la corredora de bolsa de la firma, habló el 21 de octubre en Nueva York, para el programa Money Talks.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena

“Yo creo que el pueblo chileno es principalmente un pueblo capitalista”, sostuvo el pasado 21 de octubre, en el programa Money Talks, Andrés Trivelli, gerente general de la corredora de bolsa de LarrainVial, quien desde el próximo año será el nuevo gerente general del banco de inversión.

Fue a través de una comunicación enviada durante la mañana de este martes por Fernando Larraín, socio y presidente del directorio, que se informó que dejarán sus funciones y su calidad de socios de la firma un grupo de altos ejecutivos a partir del 2 de enero del próximo año, por haber cumplido 65 años.

El mismo Larraín cesará en sus funciones diarias (más ejecutivas) y se mantendrá exclusivamente como presidente del directorio, y junto con él también saldrá Juan Luis Correa de la gerencia general, aunque seguirá como director en las filiales.

“Nos retiraremos de las funciones ejecutivas del día a día de la compañía”, señaló Larraín.

nuevo gerente general de LarrainVial.

Junto con ello, Leonardo Suárez también dejará sus funciones y su calidad de socio, aunque continuará asesorando a la firma en diversas instancias.

En el puesto de Correa asumirá el actual gerente general de la corredora de bolsa, Andrés Trivelli. “Andrés forma parte de nuestra empresa desde hace más de dos décadas y ha sabido desempeñarse con excelencia, compromiso, conocimiento y profundo sentido de equipo”, destacó Larraín.

En el programa Money Talks, realizado en las oficinas de LarrainVial en Nueva York, EE.UU., Trivelli dio una serie de definiciones respecto del mercado de capitales y también se refirió a las próximas elecciones presidenciales en el país.

En ese sentido, sostuvo que “lo más interesante de la elección, es que pareciera que el mundo más estatista está de retroceso. Creo que el pueblo chileno es principalmente un pueblo capitalista en el sentido positivo. Siempre se usa como una mala palabra, pero el capitalismo es por lejos la vía que, en la historia del hombre, ha sacado a más gente de la pobreza. Eso sin lugar a dudas. Es la parte capitalista de China la que realmente ha generado bienestar”.

Las elecciones

Respecto de las elecciones en Chile, Trivelli ahondó que a las fuerzas que mejor les irá tienden a acepar esa faceta del capitalismo, pero “eso no significa que no haya justicia social”.

Por otra parte, el gerente general de la corredora de LarrainVial indicó que el desempeño de las bolsas de Latinoamérica en el año “ha sido bueno”, pero subrayó que “no hay que olvidarse que Chile cambió de nivel de precio. Todo lo que pasó le pegó un raspón a nuestra credibilidad. No veo que haya razones para que los múltiplos vuelvan a ser los mismos del peak”.

No obstante, comentó que hay interés por invertir en el país, considerando que “pasamos dos procesos constitucionales que salieron bien, fueron pacíficos, después de mucha violencia. Se resolvió por una vía institucional, el país logró defenderse de este despelote y logró encauzar esa fuerza hacia un proceso con instituciones que funcionaron. Eso es algo que el mercado y los extranjeros valoran”.

Trivelli explicó, además, que actualmente los inversionistas extranjeros tienen “más interés en diversificar. América Latina está barata y Chile también. Tiene espacio para recuperar terreno y es un país que tiene buenas perspectivas”.

De todos modos, afirmó que los recursos que salieron tras el estallido social y los dos procesos constitucionales no necesariamente regresarán al país, aunque apuntó que “los inversionistas tienen, en general, un sesgo hacia su mercado doméstico porque lo conocen mejor, porque entienden mejor los riesgos y son capaces de encontrar más oportunidades”.

Respecto de LarrainVial, sostuvo que “una parte no menor está fuera de Chile. El germen inicial fue cuando iniciamos operaciones en Perú en 2005. Empezamos a crecer luego sin gran apuro. Chile ha sido un mercado superbueno y generoso con nosotros, pero con el estallido social nos dimos cuenta que, a esos rieles que habíamos tirado hacia el exterior, había que acelerarlos. La concentración en un solo lugar es más riesgo”.

Para Trivelli, “si las cosas funcionan como esperamos”, en cuatro o cinco años las operaciones internacionales de la firma pueden ser mayoritarias. “Hoy los ingresos de LarrainVial en el exterior son del orden del 30%, y creciente”, cerró.

Lee también:

Más sobre:MercadoLarrainVialFernando LarraínJuan Luis CorreaAndrés Trivelli

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”

Crispación electoral: Congreso y gobierno acuerdan aplazar Ley de Presupuesto para después de las elecciones

La revancha de Mulet: diputado presidiría comisión de acusación a Pardow y complica planes del gobierno

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”
Chile

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”

Crispación electoral: Congreso y gobierno acuerdan aplazar Ley de Presupuesto para después de las elecciones

La revancha de Mulet: diputado presidiría comisión de acusación a Pardow y complica planes del gobierno

Nokia se dispara en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía
Negocios

Nokia se dispara en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

Codelco tras diligencia de la PDI por accidente en El Teniente: “Se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor”

“Yo creo que el pueblo chileno es principalmente capitalista”: las definiciones del nuevo gerente general de LarrainVial

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh
Tendencias

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

La ANFP le responde con todo a Michael Clark y enumera los favores concedidos a la U: “¿Eso también se le olvidó?"
El Deportivo

La ANFP le responde con todo a Michael Clark y enumera los favores concedidos a la U: “¿Eso también se le olvidó?"

Cuando menos es más: la hazaña que la UC de Daniel Garnero repitió en el Clásico Universitario tras 31 años

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres
Cultura y entretención

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego
Mundo

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

Huracán Melissa, la “tormenta del siglo”, se acerca a Jamaica y amenaza a 1,5 millones de personas

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal