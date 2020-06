Zaldívar y su preocupación por caída de la fuerza laboral: “Muchas personas que perdieron su trabajo, no están buscando”

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, también expresó su preocupación por el delicado estado del mercado laboral, luego que esta mañana el INE reportara que la tasa de desocupación del país superó el 11% en el trimestre marzo-mayo, su nivel más alto en 16 años.

Tras participar en la ceremonia de la firma del proyecto de Ley que amplía cobertura de la Ley de Protección del Empleo y del Seguro de Cesantía, la secretaria de Estado mostró especial preocupación por la fuerza laboral y los puestos de trabajo que ya no existen.

“Estamos muy preocupados no solo porque ha ido aumentando el número de personas que se encuentran sin trabajo sino que también porque ha aumentado de manera considerable los puestos de trabajo que ya no existen, así como también ha disminuido la fuerza laboral, es decir, muchas personas que han perdido su trabajo durante este tiempo no están buscando porque saben que no van a encontrar”, dijo.

Por lo mismo, la autoridad destacó la iniciativa que fue firmada esta tarde por el jefe de Estado, la cual busca precisamente amortiguar el devastado impacto que ha tenido el coronavirus en el empleo.

“Es una muy importante noticia para cientos de miles de familias chilenas que hoy” están viendo amenazada “su fuente de sustento” producto de la pandemia.