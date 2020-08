Aglomeraciones por retiro del 10% y Covid-19: la peligrosa combinación que alerta a especialistas

Largas filas y caídas de los sitios web marcaron el inicio del proceso de solicitud para el retiro del 10% de los fondos ahorrados en las AFP. Si bien quienes quieran acceder al retiro tienen 365 días para solicitar el dinero, y es posible realizar en forma on line, muchas personas acudieron la semana pasada a las sucursales.

Hoy además, comenzó en todo Chile la etapa de atención presencial, lo que contempla la apertura de 22 recintos a lo largo del país. Con ese proceso, advierten expertos, existe el peligro que las aglomeraciones puedan convertirse en un sitio de alto riesgo para la propagación de Covid-19.

La situación es preocupante teniendo en cuenta que este tipo de aglomeraciones son las que “deben evitarse a toda costa”, señala la médico y académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Vivienne Bachelet, por la pandemia que estamos viviendo, ya que “puede producir un efecto inmediato sobre la contagiosidad”.

Dennisse Brito, académica de la Escuela de Enfermería Universidad Diego Portales y experta en salud pública, destaca que el distanciamiento social es una de las mejores maneras para prevenir el contagio del Covid-19. “El distanciamiento significa ser muy riguroso, es decir, estar a dos metros o más de otras personas, porque el virus está presente en la saliva de las personas contagiadas y se puede trasladar en el viento. Si en una fila una persona toce es súper riesgoso, me parece muy riesgoso a la población hacer un trámite así de manera presencial”, indica.

Las pautas actuales de la Organización Mundial de la Salud se centran en la propagación del virus principalmente a través de gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Actualmente, el organismo recomienda que la mejor manera de evitar contraer el virus es lavarse las manos y distanciarse socialmente.

Los cuidados es tener esta distancia y respetar ese espacio. Todas esas medidas complementadas con usar mascarilla y protector fácil, porque puede el virus puede ingresar a través de la mucosa de los ojos, dice Brito. “Además, aunque suene exagerado, al llegar a la casa sacarse toda esa ropa que puede estar contaminadas. Hay que pensar que el virus está en todas partes, no ha desaparecido”.

Tanto de las AFP como las notarías y los bancos, hacerse cargo de aquello que sucede también en el radio urbano inmediato a la entrada de su sucursal, dice la especialista: “No solo gestionar adecuadamente el interior, sino que también gestionar lo que está pasando en las veredas, tener la responsabilidad de distanciar a las personas”.

Para la especialista en salud pública y académica de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad de Santiago, Angélica Verdugo, “no es posible que viniendo la discusión de hace, por lo menos, tres semanas con el proyecto de ley, las autoridades tuvieran el tiempo suficiente para tomar los resguardos necesarios, y, sin embargo, vemos estas tremendas filas, estas aglomeraciones de la gente más vulnerable en estas circunstancias”.

Trámites a distancia

Verdugo, agrega que no toda la población tiene acceso a internet para realizar los trámites a distancia o saber el estado de sus fondos.

Implementar servidores estables por parte de las AFP y la virtualización de trámites en notarías que ayuden a agilizar los procesos de trámites, dice Bachelet, evitaría que la gente esté presente en las sucursales y sean propensas al contagio: “Es imprescindible que AFPs, bancos y notarías sean capaces de apuntalar su sistema online para que sus servidores no caigan. Las notarías también deberían avanzar en la virtualización de los trámites, en la medida en que puedan y, por supuesto que el Ministerio de Justicia también debería entrar a tallar en esa materia”.

Segmentar el público que está concurriendo a las sucursales e instalar personal de la Seremi en el sector para que se cumplan las medidas de distanciamiento y uso de mascarillas, indica Verdugo como medidas pertinentes. “Hay muchas maneras, pero tienen que segmentar el acceso a las oficinas, no pueden decir que no vayan porque muchas de las personas que están ahí pueden no tener acceso a internet. Segmentarlos, de alguna manera que sea de fácil acceso para la gente, o verlo por horarios”, subraya.