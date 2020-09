Así puede saber si tuvo Covid; la vacuna más prometedora del mundo se probará en Chile y médicos sugieren tener relaciones sexuales con mascarilla: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Así puede saber si tuvo Covid

Muchas personas sospechan haber tenido Covid-19 en las últimas semanas, pero no saben cómo corroborar esa corazonada. Lamentablemente no existe un examen que pueda predecir con precisión si tuvo o no la enfermedad.

En otros virus, un examen serológico podría dar cierta precisión, pero no el coronavirus.

Lamentablemente no existe un examen efectivo, universal y de rápido acceso para certificar con precisión científica si tuvo o no Covid-19.

Nicolás Muena, investigador de la Fundación Ciencia & Vida, entrevistado por Qué Pasa, explicó que a raíz de toda la evidencia acumulada hasta ahora, puede ser un examen ineficiente en algunos casos. “Este examen puede detectar anticuerpos Igg, pero hay pacientes que producen muy poco Igg o que bajan sus niveles muy rápido, entonces, después de tres o cuatro meses, pueden ser indetectables, en una cierta proporción de pacientes”, explicó.

Una alternativa, señaló el científico, sería aislar los linfocitos de un paciente y exponerlos en un cultivo frente a un antígeno del coronavirus, pero se trata de una alternativa compleja y onerosa, y por lo mismo poco viable.

Sin embargo, hay algunos síntomas que pudo haber tenido que podrían alertarlo de que tal vez tuvo coronavirus y distinguirlo de un resfrío por ejemplo. Existen al menos siete síntomas que le pueden dar pistas certeras de si tuvo o no Covid.

1. Un fuerte resfrío

Puede ser difícil distinguir un resfrío de una forma leve de Covid-19 sin un test, dependiendo de los síntomas que experimente, pero los resfriados generalmente no causan dificultad para respirar, dolores de cabeza severos o síntomas gastrointestinales como sí produce el Covid-19. Si durante este resfrío además presentó alguno de estos síntomas, fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, náuseas o vómitos o diarrea, es posible que haya tenido coronavirus.

2. Pérdida del olfato o del gusto

La pérdida del olfato y el gusto ha sido un gran sello distintivo del Covid-19. Si bien este síntoma no ocurre en todos los casos, la mayoría de los pacientes aún experimentan este síntoma después de 10 días, a diferencia de un resfrío, o una influenza, o incluso, con alergias estacionales, en las que también se puede perder el olfato, pero por un período bastante más breve.

3. Inexplicable pérdida de cabello

Aunque la pérdida de cabello puede no deberse directamente al Sars-CoV-2, sino más bien al estrés que la enfermedad puede producir en algunos pacientes, es poco probable perder más cabello de lo habitual sin tener otros síntomas de Covid-19, como tos o fiebre, por lo que ese puede ser un muy buen indicador de qué alguna vez tuvo la enfermedad.

4. Quedarse sin aliento

La dificultad para respirar es otra de las inequívocas etiquetas del Covid-19. Los científicos no están muy seguros por qué o cuánto tiempo puede durar esta dificultad, pero teorizan que se deba a una inflamación duradera en los pulmones. Este síntoma también puede ser un muy buen parámetro para saber si tuvo la enfermedad.

5. Tos persistente

Una tos persistente es otro síntoma que han informado las personas que han padecido Covid. La tos a menudo es seca, lo que significa que no sale nada, como flema o moco. Esto es bastante común: los datos de los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés), encontraron que el 43% de las personas que tenían Covid-19 todavía tenía tos de 14 a 21 días después de salir positivos en un test PCR.

6. Cansancio inexplicable

Este es uno de los mayores efectos persistentes después de que una persona tiene Covid-19, según los científicos. Según un estudio publicado en la revista Jama, el 53% de los pacientes dijeron que estaban luchando contra la fatiga unos 60 días después de que mostraron por primera vez signos del virus.

7. Daños al corazón

Otro de los síntomas distintivos que podrían alertarlo es que algunas personas han experimentado problemas cardíacos después de contraer el virus. Un pequeño estudio de 100 personas que se recuperaron de Covid-19 y que se publicó en Jama Cardiology, encontró que el 78% tenía algún rasgo cardíaco anormal.

2. Ensayos de la vacuna más prometedora parten el 14 de septiembre

Es para muchos, la vacuna más esperada en el planeta. El antídoto que está desarrollando la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca lograron excelentes resultados en su fase una y su fase dos, y ya inició en varias partes del mundo la fase tres.

La gran noticia de esta semana es que la esperada vacuna también será testeada en Chile.

El ensayo en el país será dirigido por la Clínica Las Condes, institución que ya tiene listo el protocolo de estudio, aprobado casi en su totalidad por el comité de ética de este centro y que ahora está a la espera de la aprobación del Instituto de Salud Pública (ISP).

Si todo sale según los plazos esperados, la vacunación podría iniciarse la semana del 14 de septiembre y en ella participarán funcionarios de la salud que no han tenido contagio con el virus pero tienen mayor exposición y riesgo de contraerlo.

3. Debería tener relaciones sexuales con mascarilla

No es el primer funcionario de salud de un gobierno que emite una opinión sobre la conveniencia o inconveniencia de mantener relaciones sexuales durante la pandemia.

El pasado 20 de abril, el infectólogo del Ministerio de Salud de Argentina, José Barletta, pidió tener solo sexo virtual, como una manera de evitar el contagio de coronavirus.

Esta vez fue el turno de Theresa Tam, asesora médica jefe del Gobierno de Canadá, quien este miércoles dijo que se deben evitar los besos y considerar el uso de mascarilla al tener relaciones sexuales para protegerse de contraer el coronavirus, agregando que la autosatisfacción sigue siendo la opción sexual de menor riesgo en una pandemia.

Theresa Tam. Foto: Reuters

Tam sostuvo en un comunicado que hay pocas posibilidades de contraer Covid-19 del semen o del fluido vaginal, pero la actividad sexual con nuevas parejas incrementa el riesgo de contraer el virus, particularmente si hay contacto cercano como besos.

Omita los besos, evite la cercanía cara a cara, use una mascarilla que le cubra la boca y la nariz, y revísese a usted y a su pareja para detectar síntomas antes de cualquier actividad sexual, agregó Tam.

“La actividad sexual de menor riesgo durante el Covid-19 te involucra solo a ti”, agregó.