Cavei recomienda aplazar vacunación en embarazadas

A pesar de la gran velocidad en el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 y la prometedora campaña de inoculación a nivel país, todavía no existe evidencia sobre la seguridad y eficacia de las inyecciones en los grupos que no fueron incluidos en las fases de prueba como las embarazadas o en periodo de lactancia, desconociendo su posible efecto para ellas y sus hijos.

En otras palabras, para quienes no participaron en los estudios clínicos, las vacunas deben ser evaluadas caso a caso.

El Consejo Asesor de Vacuna e Inmunización (Cavei) del Ministerio de Salud, publicó ayer sus recomendaciones para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

La principal recomendación es “aplazar la vacunación general de las embarazadas hasta que haya evidencia disponible sobre seguridad y eficacia de vacunas Covid-19 en ese grupo y que provenga de los estudios clínicos de las vacunas autorizadas para uso en Chile”.

El documento de seis hojas parte señalando que en menos de un mes, la Comisión de Evaluación de Productos Farmacéuticos Nuevos del Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó para su uso de emergencia tres vacunas contra el Sars-CoV-2; la de Pfizer/BioNTech, Sinovac y finalmente la de la Universidad de Oxford/AstraZeneca.

Además, advierte que esta institución especificó que en las fichas informativas, se deberá establecer que la seguridad de las vacunas aprobadas no ha sido testeado en mujeres gestantes, ni en periodo de lactancia, por lo que el instituto no recomendaba la inmunización a este grupo, ya que no habían evidencia científica sobre los posibles efectos secundarios que podría provocar.

Los expertos del CAVEI señalan que los pronunciamientos de organizaciones internacionales de la salud han seguido la misma línea del ISP, afirmando que a falta de estudios, no aconsejaban la inoculación de este segmento poblacional. El grupo de expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) añadió que se podría administrar a embarazadas solo en los casos en que el beneficio supere el riesgo de la vacunación, como serían el caso de trabajadoras de la salud o mujeres con comorbilidades que aumentan su riesgo de sufrir un cuadro de Covid-19 severo.

Por ejemplo, el Comité Asesor de Vacunas de Reino Unido (JCVI) mencionó que en tales circunstancias, el médico tratante debe conversar con la paciente y discutir sobre los riesgos y beneficios de la inmunización, además de advertirle la ausencia de información sobre la seguridad y eficacia de la vacuna en personas gestantes.

El Cavei señala además que se debe realizar vigilancia de vacunación inadvertida en embarazadas, es decir, vigilancia de los casos de mujeres que se vacunan en desconocimiento de su estado de gravidez.

En tercer lugar, plantea la necesidad de mantener en la población general, y en las embarazadas en particular, las medidas de prevención de infección y control de Sars-CoV-2 en vigencia en el país: uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, teletrabajo, cuarentenas y otras medidas adoptadas en el marco del plan Paso a Paso del Gobierno de Chile.

Ahora bien, en caso que los beneficios de la vacunación Covid-19 superen los riesgos de la inoculación, las mujeres con más de tres meses de gestación podrían optar por recibir la vacuna contra el Sars-CoV-2 inactivada CoronaVac, siempre que se suscriba un consentimiento informado que incluya información sobre la falta de evidencia en seguridad y eficacia de la vacuna Covid-19 en embarazadas.

Cuando los beneficios de la vacunación Covid-19 superen los riesgos de la inoculación, mujeres en periodo de lactancia podrían optar por recibir vacunas Covid-19 luego de recibir consejería sobre la falta de evidencia en seguridad y eficacia de la vacuna Covid-19 en ese grupo.

Las recomendaciones anteriormente emitidas, dice el documento, pueden cambiar en la medida que se disponga de nueva evidencia en torno a la seguridad y eficacia de vacunas Covid-19 durante el embarazo y lactancia.