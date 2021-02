Vacunación en Chile: ¿Qué ocurre con embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, y alérgicos?

El inicio de la campaña de vacunación esta semana, que ya acumula más de 450 mil personas, para algunos añadió dudas con respecto a los efectos secundarios de estos fármacos en relación a alergias, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia.

Sobre estos casos, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que la vacuna no regía para mujeres embarazadas, aunque “en mujeres lactantes no hay ningún problema para vacunar”, y que prontamente se entregarán los calendarios respectivos.

Para expertos, hasta ahora las evidencias son pocas, para el caso de las embarazadas, y suficientes, en el caso de las personas en lactancia.

“La evidencia en el periodo de la lactancia avala la administración de la vacuna y el Ministerio de Salud hoy lo recomienda”, dice la Dra. Magdalena Honorato, gineco obstetra de Clínica Alemana.

La Dra. Daniela Toro, viróloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Chile, coincide que la evidencia que existe hoy es que si la vacuna proviene de un virus inactivo o de partes de un virus o bacteria, no hay ningún problema en que la mujer en periodo de lactancia sea vacunada. Esto ocurre principalmente porque el único riesgo que podría tener una mujer en esta situación es que la vacuna esté formulada con virus atenuado; eso quiere decir que el virus puede producir la infección en la persona que se vacuna, con la probabilidad de traspasar la infección a través de la leche materna al menor”.

“Pero en este caso, tanto con la vacuna de influenza como con las vacunas aprobadas en Chile para el coronavirus ninguna es de virus atenuado. Tenemos la de Sinovac que es de virus inactivado o la de Pfeizer que es un ARNm que va a producir en nuestras células la proteína spike. Por lo tanto lo único que se podría traspasar en esta leche materna serían anticuerpos contra estos patógenos. Por tanto no hay ningún problema en que estas mujeres puedan ser vacunadas tanto con la vacuna de Pfeizer como la de Sinovac”, agrega.

En relación a la experiencia con otras vacunas similares como la influenza, Toro dice que “no hay ningún riesgo que mujeres en periodo de lactancia se puedan vacunar, porque la formulación de la vacuna del virus influenza también proviene de un virus inactivado y lo único que se puede traspasar al bebé son los anticuerpos contra este patógeno, protegiendo también al lactante”.

Sobre qué cuidados deben tener estas mujeres, la especialista menciona que “al igual que cualquier persona cuando se vacuna, las mujeres lactantes deben tomar bastante agua y alimentarse bien; la idea es enfrentar este periodo de la mejor manera, ya que lo que hay que potenciar es nuestro sistema inmunológico”.

“Es importante señalar que si las mujeres embarazadas no están consideradas en la vacunación masiva esto ocurre exclusivamente porque no hay estudios que avalen la eficacia de estas vacunas en ellas. Pero en ningún caso es porque se hayan observado efectos adversos o que ocurra algún problema en esta población. Es simplemente porque en mujeres embarazadas y en niños aún no se ha aprobado debido a la falta de estudios”.

Alergias

Para personas con alergia, la situación es distinta. De acuerdo a la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, “no se debe generalizar y contraindicar la vacunación a los pacientes que tengan alergias a alimentos, alérgenos ambientales, veneno de abeja o avispa, medicamentos y otras reacciones alérgicas no graves definidas como anafilácticas. La mayoría de estos pacientes sí se podrán vacunar”.

El organismo agrega que la única contraindicación absoluta es en relación a alguno de los componentes de las vacunas o haber presentado anafilaxia posterior a la primera vacuna. Para la vacuna de Sinovac (CoronaVac) no se han detectado casos, mientras que para el fármaco de Pfizer existen algunas observaciones por entre 15 a 30 minutos.

Ante cualquier duda, lo recomendable es revisar las fichas de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Sinovac.