Científicos descubren que cocodrilos pueden reproducirse sin machos y que dinosaurios posiblemente también

Científicos han quedado sorprendidos, tras encontrarse con un feto de cocodrilo completamente formado en un huevo puesto por una hembra que nunca tuvo contacto con un macho, lo que demuestra por primera vez que el “nacimiento virginal” es posible en estos animales.

El feto femenino, que murió a término, es casi una réplica genética de su madre, un adulto sano mantenido en un recinto aislado en un parque de reptiles de Costa Rica durante 16 años. El ejemplar fue llevado a este recinto en 2002 cuando tenía 2 años y colocado en un recinto en el Parque Reptilandia en Costa Rica. Permaneció sola durante los siguientes 16 años. Pero en enero de 2018 se encontró una nidada de 14 huevos en el recinto.

Se sabe que la partenogénesis facultativa (FP, su sigla en inglés), una forma de reproducción asexual en la que los embriones se desarrollan a partir de óvulos no fertilizados, ocurre en varias especies como algunas serpientes, lagartijas e incluso pavos.

Pero tal vez si lo más interesante de este hallazgo, que por tratarse de un cocodrilo, esta capacidad biológica podría remontarse a un ancestro compartido de estos reptiles y aves hace al menos 267 millones de años, y sugiere que tal vez los dinosaurios y los pterosaurios también pudieron reproducirse sin machos.

Recreación artística de un pterosaurio. Ilustración: Mauricio Álvarez

Los científicos descubren que cocodrilos pueden reproducirse sin machos

Los trabajadores del parque de reptiles se sorprendieron cuando descubrieron a su cocodrilo americano hembra de 18 años (Crocodylus acutus), enjaulado individualmente, cuidando una nidada de 14 huevos. La mitad de ellos mostraban sombra cuando se los miraba a contraluz, como si contuvieran un feto.

Debido a su experiencia en partenogénesis, el equipo científico del parque contactó a Warren Booth, un entomólogo de Virginia Tech, quien sugirió que incubaran los huevos. Cuando ninguno de los huevos terminó de eclosionar, el equipo los abrió y descubrió que seis estaban llenos de contenido irreconocible, probablemente una mezcla de yema y células sin desarrollar, dice. Uno, sin embargo, contenía un feto femenino completamente formado, pero sin vida.

Una análisis genético reveló una coincidencia del 99,9 por ciento entre la madre y el feto, lo que confirma que la descendencia no tuvo padre y resultó de la reproducción asexual.

El equipo, dirigido por Booth realizó un estudio que fue publicado en la revista Biology Letters , donde señaló que fue “decepcionante” que el huevo no eclosionara, pero que no es inusual que las crías nacidas de esta manera sufran anomalías y no prosperen. Señalaron que el hallazgo permite inferir que la partenogénesis puede ser más común en especies al borde de la extinción, y los estudios que investigan las poblaciones silvestres podrían revelar más casos.

También dijeron que el descubrimiento de un nacimiento virginal en un cocodrilo significa que ahora la partenogénesis se ha encontrado en aves que descienden de dinosaurios, y un cocodrilo, lo que sugiere un origen evolutivo común. Las aves y los cocodrilos son los representantes restantes de los arcosaurios, el grupo que también incluía dinosaurios y pterosaurios.

“Esta nueva evidencia ofrece información tentadora sobre las posibles capacidades reproductivas de los parientes arcosaurios extintos de los cocodrilos, en particular Pterosauria y Dinosauria”, escribieron los científicos en el estudio.