Coronavirus y el colapso de internet: ¿es malo el servicio o la red simplemente no aguanta tal demanda?

Desde marzo que muchas personas realizan teletrabajo. En la mayoría de los casos, es necesaria una buena conexión a internet. Sin embargo, los usuarios han manifestado sus descontento por la calidad del servicio, el que no estaba acostumbrado a semejante demanda.

Se suman páginas web caídas, como ocurrió con el servicio de comisaría virtual de Carabineros, problemas con envíos y logística en encomiendas, entre otros. Todos se han visto afectados, y los reclamos abundan a diario. Autoridades, expertos e incluso las empresas tienen algunas expliciones.

David Ruete, director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, señala que las empresas de internet tienen una determinada capacidad, “pero en períodos como este de pandemia, la demanda es insostenible. Todos utilizan video conferencias, muchos ven películas, muchos juegan en línea. Obviamente el consumo de ancho de banda es gigante”.

Sin embargo, considera que a nivel nacional la demanda se cubre bastante bien, puede haber peaks donde se puede cortar la comunicación, "pero regularmente las compañías de internet dan el ancho y funcionan bastante bien. Hoy se reclama mucho contra VTR por ejemplo, pero es porque tiene más usuarios que otros proveedores”, justifica Ruete.

"Apenas se inició el aislamiento social, registramos un aumento explosivo de tráfico de datos en torno a un 40% en solo dos semanas", señalan en VTR. FOTO: Jose Francisco Zuñiga /AGENCIAUNO

“Hoy estamos ante una situación inédita. Apenas se inició el aislamiento social, registramos un aumento explosivo de tráfico de datos en torno a un 40% en solo dos semanas, más de lo que usualmente aumenta en todo un año, lo que provocó una sobrecarga en nuestros sistemas", explican desde VTR.

En la compañía señalan que para enfrentar este nuevo escenario de conectividad, desde las primeras semanas de marzo trabajan en el despliegue de un plan de aumento de capacidad de red a nivel nacional, con el fin de descongestionar, mejorar la estabilidad y facilitar la conexión de los clientes.

En la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel), abrieron un canal para presentar reclamos por problemas con empresas de telecomunicaciones, además de su página web. Desde la repartición dicen que los reclamos se han duplicado durante este período producto de la pandemia de Covid-19, pero que constantemente realizan fiscalizaciones a todas las concesionarias que prestan servicios de telecomunicaciones.

Añaden que por lo mismo, ya se han cursado cargos a diferentes operadoras que han presentado problemas en sus plataformas de atención y comerciales. "Asimismo, se cursaron cargos por calidad de servicio”.

Miguel Sanhueza, Director de Utem Virtual, explica que se debe entender que el país tenía una carretera por donde fluían los datos normalmente, "el problema es que esos datos se triplicaron producto de lo sucedido por lo tanto nuestras carreteras deben adaptarse a esa necesidad”.

“El servicio daba respuesta medianamente aceptable en condiciones normales, no obstante, bajo la actual situación era imposible que soportara dicha demanda, eso no quiere decir que las empresas no deban actualizarse y generar las remediales respectivas”, explica Sanhueza.

Los problemas ocurridos con Carabineros por ejemplo, “tienen que ver con el servidor, no con internet, seguramente esos servidores no estaban preparados para altas demandas, sirven para pocos usuarios, pero si se llena de usuarios pidiendo salvoconducto, el servidor se puede caer”, establece el director Escuela Ingeniería Universidad Andrés Bello.

"Es un aspecto técnico, que puede pasar en todos lados. Google y Netflix por ejemplo, no tienen un servidor chico, tienen pisos de servidores para que la gente pueda acceder en todo el mundo”, señala el académico de la Unab.

Para adaptarse, “las compañías deben ampliar su capacidad de procesamiento, deben asegurar una velocidad media y deben implementar medidas de cobertura como lo es la instalación de repetición de señal en lugares semiurbanos, por último, deben preparar mejor su infraestructura física sin dejar de lado la mantención y el soporte a usuarios”, dice el profesional de la Utem.

Algo similar ocurrió hace unos años con el comercio electrónico, “recordemos qué pasó cuando comenzaron los cyberday, colapsaban las distintas páginas de las marcas, porque tenían servidores que no podían con esa demanda. Ellos hicieron cambios y hoy funcionan de buena manera con el comercio electrónico”, explica Ruete.