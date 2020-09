El paciente de Berlín, Timothy Ray Brown, la primera persona en superar el VIH, padece un cáncer terminal

En el año 2008, Timothy Ray Brown, fue conocido mundialmente como el primer hombre en curarse del VIH. Se le llamó, “el paciente de Berlín”.

El publicista de Seattle (EE.UU.) fue diagnosticado con VIH en 1995 y once años después, le detectaron, además, leucemia. Fue precisamente, por esta enfermedad que fue sometido a un trasplante de médula en la Clínica Universitaria de la Charité, en Berlín, en el año 2007.

Fue este procedimiento el que lo convirtió en el primer ser humano en erradicar el virus VIH de su cuerpo. La nueva médula no solo acabó con el cáncer, también lo hizo con el VIH.

Hoy, según lo que muestran sus exámenes, el VIH no está presente en su cuerpo, pero el cáncer ha seguido avanzando y lo tiene en un estado terminal, según su pareja Tim Hoeffgen.

Este último confirmó a Mark S. King, blogger y activista por el VIH que el hombre que logró vencer al VIH hoy esta muriendo de cáncer.

“Timothy no muere por el VIH, que no haya dudas”, dijo Hoeffgen. “El VIH no ha sido detectado en su sangre desde que se curó. Se fue. Ahora es la leucemia. Dios mío, odio el cáncer”, señaló a King.

King, habló con ambos la semana pasada y dijo a la agencia de noticias AFP que Timothy Ray Brown está recibiendo cuidados paliativos en su casa de Palm Springs, California.

“Seguiré luchando hasta que ya no pueda luchar”, dijo Brown a Mark S. King por teléfono.

“Será curable para todos”

Fueron necesarios dos trasplantes para terminar con el VIH y la leucemia hace trece años. En 2008, Brown fue declarado curado de ambas cosas.

En una entrevista concedida a La Tercera en marzo del año pasado, Brown dijo que la razón por la que el VIH es tan difícil de curar o de encontrar vacunas es que el virus muta muy rápidamente. “Esto hace que sea difícil hallar un método para detenerlo. Creo que algún día el VIH será curable para todos. Creo que si se ha podido curar una vez, puede volver a ocurrir. Mi caso es una prueba de concepto de que el VIH puede ser curado. Nada en la ciencia médica es imposible", señaló en esa oportunidad.

Hasta ahora, solo una persona, además de Brown, se consideran como curadas del VIH: Adam Castillejo, quien fue sometido al mismo tratamiento que el paciente de Berlín y de desde el año pasado se considera como totalmente curado.