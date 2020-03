Fact Checking 28: ¿Siguen jugando Golf en La Dehesa? ¿Los ventiladores mecánicos funcionan con un tubo que llega al estómago?

¿Hay golfistas jugando en un club de Santiago?

A las 10 de la mañana de este domingo, dos jugadores de golf habrían sido fotografiados en el Club Lomas de La Dehesa. En plena cuarentena, el hecho llamó la atención y para la hora de almuerzo, la imagen estaba en la cuenta de Twitter del abogado Cristian Laborda, quien no quiso ahondar en el tema, pero sí se defendió de quienes pusieron en duda que la imagen sea de la fecha señalada.

El club, como todos los de Chile, está cerrado hace días. La institución comenzó a restringir las actividades el 16 de marzo y para el 20 definitivamente dio por cerradas las canchas. Ya no se puede jugar. Sea la foto del domingo o no, de todas maneras el campo se ha utilizado con otros fines. Por la distribución del club, es posible que alguien haya pasado a la cancha con palos y pelotas, pues sí se ha visto a personas trotando, paseando al perro o a los niños, aprovechando las 35 hectáreas de prados “desocupados” en medio del condominio. Aunque desde el club aclaran que ninguno de ellos hizo vida social en estos paseos, el peligro permanece.

Enrique Valdés, gerente general del club, señala que “acá hay 450 casas, muchas de las cuales tienen una puerta al campo y la instrucción dada a los socios es que no hay opción de jugar. Si pasó eso, es un grupo de personas nada más, no es lo normal. Qué más podemos hacer que apelar a la conciencia de la gente”.

Al mediodía de este lunes fueron sacadas las banderas y tapados los hoyos, para que el asunto no se repita. La familia del golfista Martín Ureta vive en el condominio desde sus inicios. María de los Ángeles, su hermana, cuenta que "no me ha tocado ver nada. Pero si esto está pasando, no puede ser. Lo peor de esto es que por una sola persona se genera un tema social tremendo que no aporta en estos minutos tan complicados. Todos los vecinos estamos en cuarentena no desde que es obligatoria, sino muchos desde que pidieron ayuda para quedarse en las casas”.

Ni Valdés, ni Ureta supieron identificar al jugador incógnito, pero coinciden en que en el club están haciendo una investigación para tomar sanciones. El golf en el país está totalmente paralizado. De hecho, este mismo lunes la Federación de Golf emitió un comunicado donde da cuenta de la situación que viven muchas familias que dependen de la actividad. “Los gobiernos han implementado distintas medidas para mitigar la pandemia de Covid-19 que, sin duda, afectará las actividades del golf. Los alentamos a continuar su trabajo en el golf, a apoyar a las personas involucradas, en especial a todos aquellos cuyos ingresos desaparecerán durante estos meses”.

“Mascarilla-19”, la campaña española contra violencia de género

“Si estás sufriendo malos tratos en casa o antes una agresión sexual, ve a la farmacia y pide la mascarilla que te salvará la vida”, esa es la campaña que el Gobierno de Canarias (España) en conjunto con el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y dos Colegios Oficiales de Farmacéuticos han difundido a través de las distintas redes oficiales.

Esta campaña es real y creada con la finalidad de frenar la posibilidad de un aumento de la violencia de género hacia la mujer de carácter físico, psicológico y/o sexual, debido al aislamiento obligado en el que se encuentra hoy España.

El funcionamiento es simple. El llamado es a que si una mujer se encuentra en una situación de riesgo, pueda acercarse a su farmacia más cercana y solicitar una “mascarilla-19”. Con ese código, el personal debe contactarse y alertar la situación a la policía local, activándose el protocolo de atención y entregándole al farmacéutico los pasos para poder brindar ayuda a la persona denunciante.

En esa línea, en Chile el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha recordado la habilitación del fono orientación 1455 para recibir orientación y ayuda ante situaciones de violencia de género en todo el territorio nacional. Al teléfono puede contactarse tanto un testigo como una víctima.

¿Los ventiladores mecánicos funcionan con un tubo que llega al estómago?

Una especial publicado por el diario el Diario El Comercio de Perú señala que en la dinámica del funcionamiento de un ventilador mecánico “la inspiración se da a través del tubo nasogástrico que entra por la nariz y llega hasta el estómago”.

Esta información es falsa. El doctor Jorge Jorquera, especialista broncopulmonar de la Clínica Las Condes, confirma que la información es incorrecta. A lo que se refiere la nota, es una sonda para alimentación por vía digestiva de los pacientes para mantener el estado nutricional de éstos.

En ese sentido, Jorquera explica dos alternativas para una ventilación mecánica. La primera, orotraqueal, es decir, “se ingresa a través de la boca hasta la tráquea, previo a la bifurcación de los bronquios para ventilar de forma simétrica ambos pulmones”. La segunda, y menos ocupada por el riesgo de infección a nivel de los senos paranasales, es una ventilación nasotraqueal, en la que el tubo ingresa por la nariz y atraviesa las cuerdas vocales, hasta llegar a la tráquea.

La versión impresa del diario contiene el error, mientras que en el portal web del diario, ya se modificó la información de la infografía respecto al funcionamiento de un ventilador mecánico.