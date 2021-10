Fact Checking: ¿La novela 1984 de George Orwell predijo el coronavirus? ¿Prueba PCR puede provocar pérdida de líquido cerebral?

La novela 1984 de George Orwell predijo el coronavirus

La clásica novela 1984 escrita por George Orwell en 1949 se menciona varias veces en canales y chats de Telegram para asegurar que el coronavirus, las vacunas y las cuarentenas se predijeron en esta obra hace más de 70 años. También se indica que todo lo que vivimos a causa del Covid-19 en la actualidad es parte de un plan gubernamental del que ya había advertido Orwell. Sin embargo, estos datos se consideran falsos, 1984 no menciona el coronavirus, ni otras enfermedades.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas, señala que la afirmación es falsa, “ya que este libro es de ciencia ficción, y no contiene ninguna información sobre el microorganismo SARS-CoV-2, tampoco de Covid-19, y no habla de las vacunas, ni tampoco de las cuarentenas o de una supuesta pandemia planeada, que es lo que se viralizó o especuló a través de redes sociales. No hay ninguna relación entre este libro y la situación de pandemia que vivimos actualmente”.

Los coronavirus son una gran familia de virus que conviven con la población mundial hace muchos años, “y que causan enfermedades desde un resfriado común, hasta la enfermedad más grave por Covid-19. La pandemia por coronavirus se identifica por primera vez en diciembre de 2019 en China, y que posteriormente, el 11 de marzo, la OMS declara como una pandemia”, añade.

Por lo tanto, establece Arteaga, “no hay ninguna asociación de este libro con la situación que estamos viviendo hoy en día por la pandemia Covid-19″.

Prueba PCR provoca pérdida de líquido cerebral

Al igual que en el caso anterior, en grupos de Telegram se difunde un mensaje donde adjuntan un link en el que se señala que un hombre perdió líquido cerebral durante varios meses a causa de una prueba PCR que le realizaron. Esta información es falsa. No hay ninguna posibilidad de que el hisopo de la prueba PCR pueda causar este tipo de daño.

Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica Dávila, establece que el test de PCR para coronavirus no produce daño cerebral y pérdida de líquido cerebral. “Entre la nariz y el cerebro hay una serie de estructuras, entre ellas, un hueso que es prácticamente imposible de perforar con un hisopo, con una punta de algodón”.

Arteaga concuerda. “Es totalmente falso, no existe evidencia científica que sustente esta afirmación. La prueba PCR es un tipo de prueba diagnóstica que se realiza desde hace muchos años, para distintas crisis de salud pública, relacionadas con enfermedades infectocontagiosas, y es altamente sensible, específica y confiable, tanto en su análisis como en la toma de muestra, la que determina a través de un fragmento de material genético, la presencia de un organismo patógeno. En este caso, el SARS-CoV-2″.

Imagen de una prueba PCR. (AP Photo/Marta Lavandier)

Eso se ve en traumatismos encefalocraneanos, por ejemplo, producto de un alto impacto, como un accidente automovilístico (donde pueda llegar a romperse), “pero por el hisopado no es posible que haya una lesión que produzca una pérdida de este líquido cefalorraquídeo que va en el cerebro, que se encuentra más allá del hueso”, añade Benavides.

La toma de muestra no implica ningún riesgo de generar una lesión tal que pueda provocar pérdida de líquido cerebral, argumenta Arteaga. “No existe ese riesgo, no está presente. Es una muestra muy segura, aunque sí es incómoda, pero no implica riesgos para decir que pueda producir un fenómeno así, bajo ninguna circunstancia”, agrega.