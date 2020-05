La complejidad por el aumento de los casos: Lo que tienes que saber este lunes del coronavirus

Primero fue la “nueva normalidad”, que rápidamente mutó a “retorno seguro”. También hubo otros traspiés comunicacionales del gobierno, como la pregunta del ministro Jaime Mañalich (“¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona?”) o el consejo de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien días atrás dijo que era posible salir a tomarse un café con amigos. Ahora, el nuevo concepto para hacer frente al coronavirus es “la batalla de Santiago”.

Sin embargo, la gran dificultad que reina por estos días es que estos conceptos chocan con una percepción algo distinta de la ciudadanía, ya que todo esto coincide con un aumento de casos y fallecidos por Covid-19 en el país. Precisamente en La Moneda están conscientes que es muy complejo hablar de “retorno seguro” y que la ciudadanía no vincule aquello con el alza de los contagios.

Desde el Ejecutivo estiman que los nuevos casos (980 en las últimas 24 horas y más de 20 mil en total, además de 270 fallecidos) se explican por el aumento de los testeos y el incumplimiento ciudadano de las medidas. De hecho, durante el fin de semana largo se registró la salida de al menos 72 mil vehículos, de los cuales ocho mil fueron detenidos en los cordones sanitarios. Por todos estos motivos, se anunció que a partir de mañana martes a las 22:00, nuevas comunas entrarán en cuarentena total (Quilicura, Recoleta, Cerrillos y la totalidad de Santiago), mientras que se mantendrá la medida en Independencia, Quinta Normal, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y San Ramón, además de algunas zonas de Ñuñoa, La Pintana y San Bernardo.

¿Hay un manual de comunicaciones? Cuatro “mandamientos” para manejar una crisis demasiado incierta

El permanente cambio de los conceptos comunicacionales del gobierno para enfrentar la pandemia han provocado cierta confusión entre la ciudadanía. Escuchar y explicar más, no hacer planes a largo plazo y asumir rápido los errores son algunas de las recomendaciones de tres especialistas en crisis político comunicacionales (Eugenio Tironi, Cristina Bitar y Juan Carvajal) y un académico del rubro, Eduardo Arriagada, ante cómo La Moneda ha encarado y debería encarar los peligros del coronavirus.

