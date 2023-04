La mayor victoria de Michael J. Fox: Fundación descubre prometedor método para diagnosticar párkinson

Michael Andrew Fox, popularmente conocido como Michael J. Fox, reconocido actor canadiense-estadounidense por producciones como Family Ties (Lazos de Familia) y la trilogía Volver al Futuro, fue diagnosticado de un caso muy temprano de párkinson a los 29 años, el cual tardó siete años en revelar públicamente.

“Se convirtió en este nuevo capítulo de mi vida. Fue la base”, dijo el actor durante una editorial publicado en la revista norteamericana Stat.

Al hablar de la nueva ciencia, dijo: “Y creo que le di un golpe al párkinson”.

El trofeo es la ciencia, específicamente la investigación financiada por la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson (MJFF), que ha resultado en la evidencia más clara hasta el momento de que la presencia de una proteína mal plegada en particular, la alfa-sinucleína, puede usarse para determinar si las personas tiene la enfermedad.

Un avance que pronto se podría utilizar para desarrollar mejores diagnósticos, pero lo que es más importante, podría acelerar rápidamente la búsqueda de tratamientos para la enfermedad. “Esta es la cosa”, dijo Fox. “Esta es la gran recompensa. Este es el gran trofeo”.

Una nueva esperanza para diagnosticar

Un estudio financiado por la Fundación Michael J Fox, descubrió la presencia de un biomarcador que permitiría detectar la patología antes, incluso, de que se desarrollen los síntomas.

Según la investigación publicada en The Lancet Neurology, “este estudio representa el análisis más grande hasta el momento de la α-sinucleína SAA para el diagnóstico bioquímico de la enfermedad de Parkinson”, que trata de una proteína que, mal plegada, permite advertir que una persona está siendo afectada o puede desarrollar esta patología.

Hasta el momento, la alfa-sinucleína solo puede detectarse tomando un examen espinal, un procedimiento difícil e incómodo. Pero los científicos dicen que esperan que pueda detectarse en la sangre, una biopsia de piel o posiblemente incluso en un hisopo de la nariz.

Cuando pequeño Fox no tenía manera de saber si desarrollaría la enfermedad. “En ese momento, un niño así podría simplemente obtener un hisopo nasal a los 2 o 3 o 4 años. Todo ha cambiado. Se puede conocer y tratar precozmente. Es enorme”, añadió el actor haciendo referencia al descubrimiento.

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer antes de que las personas puedan ser examinadas de esta manera y usar el nuevo descubrimiento para elaborar mejores ensayos de medicamentos, y acelerar la comercialización de los tratamientos podría llevar una década, la Fundación Fox, siempre optimista, cree que puede hacer el trabajo en tres a cinco años.

Pero el actor ve el resultado como la mayor victoria hasta el momento en una batalla que ha llevado décadas y miles de millones de dólares donados.

Alfa-sinucleína para desarrollar el prometedor método

Según detallaron los investigadores “la presencia de alfa-sinucleína anormal, detectada en la mayoría de las personas con EP, muestra una precisión asombrosa: se demostró que el 93% de las personas con párkinson que participaron en el ensayo tenían alfa-sinucleína anormal”.

“Nunca antes habíamos podido ver en una persona viva si tiene este cambio biológico de alfa-sinucleína en su cuerpo”, aseguró Todd Sherer, director de iniciativa de la Fundación Michael J. Fox (MJFF).

En palabras de los expertos, esta proteína se encuentra, normalmente, en el sistema nervioso pero, al igual que ocurre con la Tau en el alzhéimer, la alfa-sinucleína puede comenzar a plegarse y acumularse, dañando las neuronas y provocando el desarrollo de la enfermedad de Parkinson.

“Su advenimiento anuncia la llegada de la era biológica de la enfermedad. Pero también es una mejora de orden de magnitud en lo que los pacientes de párkinson pueden esperar del desarrollo terapéutico y, más adelante, de la atención clínica”, se esperanzó el actor en el escrito que difundió.

La idea para el estudio actual, llamado Iniciativa de Marcadores de Progresión de Parkinson, surgió en 2008. La idea era seguir a los pacientes a quienes se les diagnosticó el mal en las primeras etapas de la enfermedad para comprender mejor cómo progresaba. Estaba claro desde el principio que el proyecto llevaría muchos años y una gran cantidad de dinero.

Fox recuerda estar sentado junto a la piscina durante las vacaciones y pensó: “Este es un paso realmente importante. Estamos pidiendo mucho a la gente, no estamos prometiendo nada, pero estamos diciendo que esto es lo que se necesita”.

El estudio se realizó entre el 7 de julio de 2010 y el 4 de julio de 2019, con 1.123 pacientes. De estos, 545 tenían la enfermedad, 163 eran personas sanas sin evidencia de la enfermedad, 54 tenían evidencia de la enfermedad en escáneres cerebrales, 51 estaban en las primeras etapas de la enfermedad y 310 tenían mutaciones genéticas que deberían causar párkinson pero no lo habían hecho. Aún no lo he hecho.

Los resultados fueron impresionantes. El uso de sinucleína como prueba en el Parkinson temprano detectó la enfermedad el 87% de las veces. Además, en voluntarios sanos, la prueba mostró la ausencia de la enfermedad el 96% de las veces.

“Esto cambia las cosas de muchas maneras en una dirección positiva”, dijo Ken Marek, presidente del Instituto de Trastornos Neurodegenerativos en New Haven, Conn. e investigador principal del estudio PPMI. “Nos permite ser más claros para las personas que podrían tener o que tienen lo que ahora consideramos la enfermedad de Parkinson”.

El prometedor método “va a cambiar al mundo”

A corto plazo, dijo Marek, el resultado tendrá implicaciones prácticas para los casos en los que los médicos no estén seguros de si se trata de párkinson o no. Ya está disponible una prueba comercial. Probar si el ensayo se puede usar para la detección llevará más tiempo e implicará aprender a evaluar los niveles de sinucleína en sangre, piel o hisopos nasales.

Cuando Fox comenzó su fundación, algunas personas con las que habló le dijeron que había esperanza de que pudiera tener un impacto en cinco años, algo que ahora llama “ingenuo”. En aquel entonces, señaló, los científicos a menudo hablaban de resultados en moscas de la fruta. Ahora están lidiando con resultados en cerebros humanos.

“Ahora, este es el capítulo más nuevo, es decir, hicimos algo, algo que fundamentalmente va a cambiar el mundo”, dijo Fox. “No lo digo a la ligera. No lo digo con ningún crédito. Es la forma en que funcionó”.

La Fundación Fox ya está iniciando estudios para utilizar los datos de secuenciación de ADN recopilados de estos pacientes para comprender cómo los diferentes genes podrían afectar la progresión de la enfermedad de Parkinson.

Otro objetivo será ver si, en lugar de solo ver la alfa-sinucleína como un interruptor de encendido y apagado, los investigadores pueden observar los niveles de la proteína para determinar qué tan avanzado está el párkinson e incluso ver si los medicamentos pueden reducir las concentraciones de la proteína.

Por ahora aún no está claro es qué tan rápido desarrollará párkinson una persona que tenga un resultado positivo de alfa-sinucleína, y la falta de esa información dificultará el uso de la prueba para diseñar ensayos clínicos.

Aún así, la existencia de una prueba hace posibles estudios que antes no habrían sido posibles.

Michael J. Fox sabe que no debe esperar que suceda rápido. “A nivel personal, me encantaría ver que esto suceda antes de subirme al autobús y dirigirme al próximo estacionamiento”, señaló.

“Simplemente siento que estoy en una posición única. Yo dirigí el barco, pero no tengo ni idea de cómo funciona la cubierta” añadió.

Fundación Michael J. Fox

The Michael J. Fox Foundation nació en el 2000 y fue en respuesta a a la propia realidad del actor. El intérprete recordó que en la víspera de Año Nuevo cuando se cambiaba de milenio, estaba pensando si una fundación era lo correcto o no, mientras nadaba con su esposa e hijos.

“Estoy nadando en el agua, y de la hierba salió esta gran tortuga” que parecía que había pasado por mucho, tenía cicatrices visibles, relató Fox, y pensó en cómo el animal, probablemente décadas antes, había llegado a la playa y luego logró sobrevivir. “Sentí que me estaba diciendo que continuara con la pelea. Salí del agua y dije ‘Estoy empezando la fundación’”.

Fox estuvo dispuesto a dedicarse al esfuerzo casi por completo, y también tenía una capacidad asombrosa para atraer tanto a los mejores científicos como a los grandes donantes.

Más que eso, el actor podía comunicarse con los pacientes y sus familias, y eso resultó ser una ventaja mucho mayor de lo que nadie pensaba. A menudo, lo que ralentiza la investigación médica no es la falta de comprensión de los genes o las proteínas, sino la incapacidad de encontrar personas que estén dispuestas a participar en los estudios que los investigadores necesitan para saber si sus corazonadas se cumplirán.

Como CEO, Fox reclutó a Deborah Brooks, una banquera de Goldman Sachs, que permanece en el puesto en la actualidad. (Durante un tiempo, dio un paso atrás como presidenta ejecutiva). Entre sus primeros asesores se encontraba Andrew Grove, exdirector ejecutivo de Intel, que también padecía Parkinson y ayudó a establecer un tono de escepticismo sobre la ciencia.

La recaudación de fondos fue rápida, pero el progreso científico fue lento. Hubo algunos resultados tempranos e importantes, pero la realidad, aprendieron rápidamente, era que lo que necesitaba financiación era infraestructura científica, cosas como estudios de investigación básicos que ayudarían a los científicos a comprender el párkinson lo suficientemente bien como para que pudieran comenzar a inventar medicamentos.

¿Qué es el párkinson?

El párkinson es una enfermedad progresiva y crónica. Este mal, todavía sin cura, se caracteriza por la falta de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina, responsable de transmitir señales entre las células nerviosas y regular el estado de ánimo de las personas.

Se trata de uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes. Sin embargo, no existe una descripción epidemiológica en Chile y tampoco hay muchas descripciones en Latinoamérica.

Solo se calcula que cerca de 40 mil personas viven con esta patología en el país y que por lo menos un 30% no lo sabe.