Luna de gusano, la primera súperluna del año: esta noche satélite ser verá 7% más grande y 15% más brillante que lo habitual

La Luna, el único satélite natural de la Tierra y el objeto más grande y brillante en nuestro cielo nocturno, en cada uno de sus ciclos, no deja de llamar la atención. Y esta noche del 9 al 10 de marzo, se vivirá lo que se conoce como súperluna, la primera del 2020.

En comparación con una Luna llena promedio, las súperlunas son 7% más grandes y 15% más brillantes. Esta luna llena en el hemisferio norte es conocida como “Luna de gusanos”, llamada así por los primeros nativos americanos, porque las lombrices de tierra aparecen alrededor de esta época, cuando se aproxima la primavera y se producen los primeros deshielos.

Catalina Arcos, astrónoma del Instituto de Física y Astronomía Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso, explica que cuando la Luna está más cerca de la Tierra (a unos 360 mil km aproximadamente), el fenómeno se conoce como “perigeo” y cuando está lejos (a unos 400 mil km aproximadamente), se llama apogeo. “Se conoce entonces con el término de súperluna cuando la luna, ya sea llena o nueva, se encuentra en el perigeo (no existe una distancia específica de cuan cerca de perigeo debe estar para llamarla superluna)”, indica.

Y la razón de este fenómeno es porque la órbita de la Luna es elíptica, es decir, a veces está más cerca o lejos, explica César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile. “Hay un momento en el año en el cual la luna esta súper cerca de la Tierra en el mismo momento en que ésta está en línea Sol y la Tierra, cuando cuando ocurre Luna llena”.

El fenómeno se podrá apreciar desde que la Luna aparezca en el horizonte a las 20.23 y se visible hasta las 8.27 de mañana 10 de marzo.

Pero el término de “súperluna”, explica César Fuentes, no es un término astronómico, sino más bien astrológico. A su juicio, no es una diferencia que se aprecie a simple vista. “A simple vista no implica una gran diferencia, es un asunto de percepción". Sí reconoce que las mareas son más altas, "pero que uno pueda notar que está más brillante, es discutible”, sostiene Fuentes.

Arcos reconoce que esta percepción dependerá un poco de la posición en que se encuentre el espectador respecto del Sol, ya que su brillo se lo debe a que refleja la luz que le llega del Sol.

Este año habrá dos súperlunas. La de este noche y la del próximo 7 de abril, eventos que Arcos dice, harán que la Luna se vea un 7% más grande y un 15% más brillante, aproximadamente.

“Hay que saber que esto tiene efecto sobre la marea, las cuales se verán más altas de lo normal, unos pocos centímetros, nada de que alarmarse. Pero es un espectáculo hermoso para fotografiar”, destaca Arcos.