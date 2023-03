Shakira dio el primer paso, ¿por qué no damos juntos el segundo?

En su reciente entrevista con Enrique Acevedo en el programa “En punto”, Shakira afirmó que en ocasiones padece el síndrome del impostor. Un fenómeno psicológico que afecta a siete de cada diez personas en el mundo.

Shakira dice: “Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que no creo que soy tan capaz como dicen que soy, tan capaz o tan hábil, creativa, inteligente, talentosa”.

Si padezco el síndrome del impostor, uno de los rasgos más característicos es que me siento un fraude y no tengo la capacidad de conectar mis resultados con las capacidades, talentos y dones que tengo. Pongo la responsabilidad de mis éxitos a hechos externos, a la suerte o a otras personas, y tengo la sensación de que me van a descubrir en cualquier momento.

¿Por qué tiene valor la declaración de Shakira? Dio el primer paso: reconocerlo. Dado el personaje público que es, habilita a otras personas a sentirse identificadas y reconocerse en este síndrome y poder así abordarlo. El primer paso es tomar consciencia, darme cuenta, reconocerlo y hablarlo.

Si bien hay movimientos individuales que son valiosos y claves para poder dejar de experimentar estas sensaciones de fraude, también desde una perspectiva sistémica todos podemos aportar.

Una herramienta fundamental es centrarnos en dar feedback de reforzamiento, reconocer y generar que la persona que reciba el feedback tome consciencia del impacto de sus acciones positivas y asegurarnos de que en la conversación amable la persona que lo recibe lo sienta así. Este acto requiere comprensión amorosa y la generosidad de devolverle al otro lo que vemos que tiene valor y aporta de una manera desinteresada.

Hoy, con las redes sociales y la inmediatez de los estímulos, pocas veces nos detenemos a tomar real consciencia de nuestros vínculos y cómo estos a través de la conversación (sea cual sea: virtual o presencial) impactan a otros en su salud mental.

Seamos personas vitamina. Según Marian Rojas Estapé, psiquiatra y escritora, estas personas son aquellas que pueden hacer que los demás brillen y se sientan mejor. Te invito a centrarte en lo positivo y convertirte en una vitamina para los otros. Como ella dice: “Es la persona que disfruta de tus cosas buenas incluso más que tú”. Gracias Shakira por dar el primer paso y abrirnos la posibilidad de hacer las cosas distintas, cada uno en su ámbito de acción. ¡Que lo positivo se haga tendencia!

*Socia de la consultora en liderazgo y transformación organizacional Dinámicas Humanas.