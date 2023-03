¿A qué hora debo acostarme? Esta es la hora exacta según un neurocientífico de Stanford

Para la mayoría de las personas, marzo implica el regreso a varias rutinas, incluida la de levantarse de madrugada, en un horario muy distinto al que probablemente tenía durante el verano y especialmente en vacaciones.

Este cambio de patrón, probablemente está generando problemas de somnolencia a muchas personas, los que sin embargo, tienen severas dudas sobre a qué hora deben irse a la cama. De ahí que un neurocientífico de la Universidad de Stanford (EE.UU.), determinó cómo calcular la hora exacta para ir a acostarse.

Se trata del doctor Andrew Huberman, quien lleva años estudiando el tema del sueño y quién tiene una particular fórmular para determinar cuál es el mejor momento para dormir, según una nota publicada por The Sun, especialmente por qué cada persona tiene sus propios patrones de sueño, y por lo tanto no existe una hora universal para irse a la cama a dormir, porque cada una posee diferentes ritmos.

Andrew Huberman

Sin embargo, una investigación podría echar luz sobre un factor que puede revelar la clave para saber a qué hora “bajar la persiana”.

El sueño juega un papel importante para permitir la función cognitiva y mantener una buena salud psicológica. También ayuda a mantener el cerebro saludable al eliminar los productos de desecho. A medida que envejecemos, a menudo vemos alteraciones en nuestros patrones de sueño, que incluyen dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido, y disminución de la cantidad y calidad del sueño. Se cree que estos trastornos del sueño pueden contribuir al deterioro cognitivo y los trastornos psiquiátricos en la población que envejece.

Cuál es la mejor hora para ir a dormir

“¿Tu caída de energía por la tarde suele ocurrir a las 14.30, a las 15? Toma nota durante unos días”, escribió el médico en Twitter.

“Suponiendo que no haya cambios importantes en el sueño nocturno o que comas un almuerzo especialmente abundante, es muy probable que tu hora ideal para acostarte sea de seis a siete horas después de ese bajón”, añade.

Pese a las recomendaciones del neurocientífico, el sentido común sugiere que ante desordenes persistentes en el sueño, lo más conveniente es consultar con un profesional médico.

Max Kirsten, un experto en sueño de Hypnotherapy NLP Wellbeing Clinic en Londres, le dijo a The Sun que su hora ideal para acostarse podría depender de si es madrugador o noctámbulo.

“Lo ideal es ir a la cama de siete a ocho horas antes de que necesite despertarse por la mañana, idealmente a la misma hora cada noche, ya que la regularidad es la clave”, señaló el experto. “Como no todos somos iguales, nuestras necesidades de sueño variarán según nuestro cronotipo de sueño”, agregó.

“La gente de la mañana se levanta temprano pero necesita irse a la cama mucho antes. Los fanáticos de la tardes son mejores a media mañana y se acuestan más tarde debido a esto”, explicó.

Ciclo circadiano y cálculo

Los patrones de sueño están controlados por el ciclo circadiano, el reloj natural del cuerpo. El término se refiere a los cambios fisiológicos que ocurren para que te sientas más alerta o somnoliento. Por ejemplo, por la mañana, el cuerpo libera hormonas que te despiertan en respuesta a la luz solar.

Y agrega: sin embargo, al medida que avanza el día, comienza a liberar otras sustancias químicas que pueden producir cansancio, lo que se conoce como depresión posprandial.

Huberman cree que la clave para saber cuándo irse a dormir se puede encontrar al monitorear cuándo ocurre esta caída, ya que da una indicación de cuán avanzado se encuentra en tu ciclo de sueño y vigilia. Cada persona tiene diferentes patrones de sueño.

De esta manera, el pocos días, tomando apuntes con lápiz y papel o en el celular, se puede obtener el número mágico con su fórmula.

Por ejemplo, si una persona comienza a sentirte cansada alrededor de las 15.00, debe intentar quedarse dormido entre las 21.00 y 22.00, según su teoría.

Duración ideal del sueño

En una investigación publicada en Nature Aging, científicos del Reino Unido y China examinaron datos de casi 500.000 adultos de entre 38 y 73 años del Biobanco del Reino Unido. Se preguntó a los participantes sobre sus patrones de sueño, salud mental y bienestar, y participaron en una serie de pruebas cognitivas. Las imágenes del cerebro y los datos genéticos estaban disponibles para casi 40.000 de los participantes del estudio.

Al analizar estos datos, el equipo encontró que tanto la duración del sueño insuficiente como la excesiva se asociaron con un rendimiento cognitivo deficiente, como la velocidad de procesamiento, la atención visual, la memoria y las habilidades para resolver problemas. Siete horas de sueño por noche fue la cantidad óptima de sueño para el rendimiento cognitivo, pero también para una buena salud mental, con personas que experimentan más síntomas de ansiedad y depresión y peor bienestar general si informan que duermen por períodos más largos o más cortos.

Los investigadores dicen que una posible razón para la asociación entre la falta de sueño y el deterioro cognitivo puede deberse a la interrupción del sueño de ondas lentas (‘profundo’). Se ha demostrado que la interrupción de este tipo de sueño tiene una estrecha relación con la consolidación de la memoria, así como con la acumulación de amiloide, una proteína clave que, cuando se despliega mal, puede causar “enredos” en el cerebro característicos de algunas formas de demencia. Además, la falta de sueño puede obstaculizar la capacidad del cerebro para deshacerse de las toxinas.