¿Son mejores los hisopos de garganta para detectar Ómicron en las pruebas rápidas de Covid-19?

Un debate creciente rodea si las personas las pruebas de Ómicron deben frotar sus gargantas.

La mayoría de las personas en EE.UU. se han estado haciendo pruebas rápidas de Covid-19 con hisopos nasales. Eso es lo que respalda la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, su sigla en inglés) y lo que indican las pruebas rápidas que se venden en EE.UU.

Pero algunos científicos dicen que un frotis de garganta puede ser más efectivo para detectar Ómicron. Algunos están pidiendo a la FDA y a los fabricantes de pruebas que estudien mejor los hisopos de garganta, diciendo que la dependencia de los hisopos nasales puede ser una de las razones por las que las pruebas rápidas parecen ser menos sensibles para detectar Ómicron que las variantes anteriores.

Muchos consumidores también están inquietos, a veces después de descubrir que un hisopo de garganta arrojó un resultado positivo en la prueba cuando un hisopo nasal no. En las redes sociales, el hashtag #swabyourthroat está ganando popularidad. Algunas personas se toman muestras tanto de la nariz como de la garganta con la esperanza de aumentar sus posibilidades de obtener un resultado preciso.

Foto: Agencia Uno

La FDA advierte que las pruebas rápidas de antígenos deben usarse en la nariz según las instrucciones, y la semana pasada recurrió a las redes sociales para suplicar: “Por favor, no se meta ese hisopo de prueba #COVID19 en la garganta. Use hisopos según las instrucciones: a través de la nariz”.

La FDA dijo que no tiene ningún dato que indique que los frotis de garganta son una forma precisa o apropiada de hacer pruebas caseras. A la agencia también le preocupa que las personas puedan lastimarse al hacerse un frotis de garganta porque es más complicado que un frotis de nariz.

Un portavoz de Abbott Laboratories, que fabrica las pruebas rápidas caseras BinaxNow, dijo: “Seguimos monitoreando y evaluando. Nuestra prueba actualmente está indicada solo para uso nasal”.

La idea de que una persona pueda tomarse una muestra de la garganta en casa para una prueba de Covid-19 no está totalmente fuera de lugar. El gobierno del Reino Unido respalda el enfoque y tiene un video instructivo que muestra a las personas cómo hacer una combinación de frotis nasal y de garganta. Israel también respalda la técnica de hisopado de garganta y nariz para pruebas rápidas de antígenos. El lunes, su ministerio de salud recomendó que cuando las personas realicen pruebas de antígenos en el hogar, primero deben frotarse la parte posterior de la boca y luego una fosa nasal.

Foto: Reuters

“Hay suficiente evidencia de que realmente deberíamos probar esta técnica de hisopado como lo está haciendo el Reino Unido”, dice Katelyn Jetelina, profesora asistente de epidemiología en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.

La investigación ha sugerido que la variante Ómicron se puede detectar en la saliva antes de que se pueda detectar en la nariz. Los científicos teorizan que la variante se replica primero y más rápido en la garganta; los dolores de garganta son un primer síntoma común para las personas infectadas con Ómicron.

Don Milton, profesor de Salud Ambiental y Ocupacional en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland, cuya investigación de laboratorio ha demostrado que las pruebas de saliva pueden detectar el Covid-19 antes que los hisopos nasales, dice que esperar a que las autoridades federales respalden el enfoque puede correr el riesgo de perderse infecciones El Dr. Milton dice que cree que hacer pruebas rápidas en la garganta tiene sentido, pero dice que se necesitan más datos de la FDA y de los fabricantes de pruebas.

Otras variantes de Covid también pueden aparecer antes en la saliva que en los hisopos nasales, dice. Pero con Ómicron, la infección evoluciona tan rápido que es más imperativo detectarla temprano para minimizar el riesgo de transmisión, agrega.

Carina Dozauer work on a coronavirus quick test in a test centerin Dresden, Germany, Tuesday, Jan. 11, 2022. (Sebastian Kahnert/dpa via AP)

La desventaja potencial de un frotis de garganta, señala el Dr. Milton, es que el enfoque puede arrojar más falsos positivos: decirles a las personas que están infectadas cuando no lo están.

“Existe un riesgo conocido de falsos negativos con hisopos nasales y un riesgo desconocido de falsos positivos con hisopos de garganta. Por ahora, debe decidir por sí mismo cuál es un mayor riesgo para usted”, dice el Dr. Milton.

Las pruebas rápidas de antígeno tienen tasas de falsos positivos muy bajas porque la FDA exige que dichas pruebas tengan una especificidad del 98% o una tasa de falsos positivos del 2%.

Michal Caspi Tal, una inmunóloga que divide su tiempo entre la Universidad de Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), se ha estado haciendo hisopos nasales y de garganta en ella y su familia durante las últimas dos semanas. Se frota la garganta, el interior de la boca y la nariz con el mismo hisopo.

“Si no estamos teniendo una replicación activa en la nariz con Ómicron, o al menos no en los primeros días, eso podría explicar absolutamente por qué los rápidos de un hisopo nasal están dando negativo”, dice ella. “Si no incorporamos la garganta, podríamos estar perdiendo casos de personas que realmente son contagiosas en el momento”.