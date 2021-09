The Lancet, The British Medical Journal: en antesala de la COP26 y en una inédita alianza, más de 200 revistas de salud piden medidas urgentes por el cambio climático

Cada vez queda menos para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), a realizarse en Glasgow, Reino Unido entre el 31 de octubre y 12 de noviembre. Instancia que busca acelerar las acciones propuestas para cumplir los objetivos de los diferentes acuerdos para disminuir los efectos del cambio climático.

En el marco de la COP26 y esperando ser escuchados por todas las naciones, es que por primera vez más de 200 revistas de salud de todo el mundo se unieron para crear una editorial para enfatizar en la inmediatez de realizar acciones reales mucho antes de lo que ya se ha propuesto para combatir la crisis medioambiental.

Editorial que será publicada antes de la Asamblea General de la ONU que se celebra a fines septiembre y es una de las últimas reuniones internacionales que tendrá lugar antes de la conferencia en Glasgow.

Revistas destacadas como The Lancet, el New England Journal of Medicine , el África Oriental Medical Journal , el Boletín de Ciencias de China, el Medical Journal of Australia , y 50 Revistas especializadas de BMJ, son parte de este llamado a los gobiernos del mundo, donde se les pide que intervengan en las diferentes áreas de sociedad con más inmediatez. Ya que, a pesar de que rescatan las acciones que están tomando diferentes países y que se agradece existan plazos y objetivos establecidos, “estas promesas no son suficientes” señalan.

Además, recalcan que “muchos gobiernos enfrentaron la amenaza de la pandemia de Covid-19 con una financiación sin precedentes. La crisis ambiental exige una respuesta de emergencia similar”.

“La mayor amenaza para la salud pública mundial es el continuo fracaso de los líderes mundiales para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5°C y restaurar la naturaleza. Deben realizarse cambios urgentes en toda la sociedad que conducirán a un mundo más justo y saludable. Nosotros, como editores de revistas de salud, hacemos un llamado a los gobiernos y otros líderes para que actúen, marcando el 2021 como el año en que el mundo finalmente cambia de rumbo” agregan.

Acciones más rápidas de los países ricos

La editorial que solicita a los gobiernos del mundo a intervenir en la transformación de sociedades y economías, a través del rediseño de los sistemas de transporte, las ciudades, la producción y distribución de alimentos, los mercados para inversiones financieras y los sistemas de salud, también son conscientes de la gran inversión que esas acciones requieren.

Por lo que plantean que es fundamental la cooperación internacional para lograr reales cambios para disminuir los efectos del cambio climático y “depende de lo que las naciones ricas hagan. En particular, los países que han creado de manera desproporcionada la crisis ambiental deben hacer más para ayudar a los países de ingresos bajos y medianos a construir sociedades más limpias, más saludables y más resilientes”.

La Dra. Fiona Godlee, editora en jefe de la revista The BMJ , y una de las coautoras de la editorial, dijo en un comunicado que “las naciones más ricas deben actuar más rápido y hacer más para ayudar a los países que ya sufren temperaturas más altas. 2021 tiene que ser el año en que el mundo cambie de rumbo, nuestra salud depende de ello”.

Salud en juego

El profesor Alan Smyth, editor en jefe adjunto de la revista académica Thorax , dijo en el mismo comunicado que “el calentamiento global afecta el futuro de nuestro planeta y en este momento está afectando la salud pulmonar de todos sus habitantes en todas las edades, desde jóvenes hasta mayores”.

Por lo tanto, esta editorial “es un llamado a los líderes mundiales en la COP26 para que tomen medidas inmediatas y proporcionadas para limitar el aumento de las temperaturas globales” agregó.

Las más de 200 revistas de salud también recalcaron que todo dependerá de la unión de las naciones y la solidaridad y cooperación mutua. Además, piden cuentas a los líderes mundiales y señalan que se debe seguir educando a otros sobre los riesgos para la salud de la crisis.

“Debemos unirnos al trabajo para lograr sistemas de salud ambientalmente sostenibles antes de 2040, reconociendo que esto significará cambiar la práctica clínica. Las instituciones de salud ya se han despojado de más de $42 mil millones de activos de combustibles fósiles; otros deberían unirse a ellos” proponen.

En tanto, esta semana en una entrevista con Qué Pasa, Ko Barrett una de las máximas líderes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU dijo que hoy “podemos marcar la diferencia para nuestros hijos y nietos”, pero que “los efectos del cambio climático ya no se pueden revertir en nuestras vidas”.