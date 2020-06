Un mes trágico: Lo que tienes que saber del coronavirus este jueves

Entre el 1 y el 16 de junio se registró la mitad de todas las muertes por coronavirus en Chile, según el Ministerio de Ciencia. Según el listado que se completa a partir de los decesos inscritos en el Registro Civil, durante este lapso han fallecido 1.952 personas, que representan un 50,82% del total de 3.841 defunciones a causa de la pandemia.

Hoy Chile registra 201 fallecidos por millón de habitantes, considerando una población de 19,1 millones. Para dimensionar lo grave de la crisis, Brasil -el segundo país más afectado por la pandemia que va camino al millón de contagios- tiene 220 muertes por millón de habitantes, igual tasa que Perú. De todos modos, las víctimas fatales por millón de habitantes son mucho más altas en Estados Unidos (364), en Reino Unido (623) y también en Italia (571).

Mientras los casos en nuestro país ya suman 225.103 (4.475 nuevos contagios diarios), el Presidente Sebastián Piñera promulgó un proyecto que endurece las sanciones a los infractores de las medidas sanitarias, desarticulando la ofensiva de la oposición por llevar la iniciativa al TC. Al mismo tiempo, la vocera Karla Rubilar, dijo hoy que “nunca en este país se pensó en una inmunidad de rebaño”. Sin embargo, aquella idea fue defendida en su momento por el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Piñera promulga proyecto que endurece sanciones a infractores de medidas sanitarias y desarticula ofensiva de la oposición por llevar iniciativa al TC

“Fuerte y claro”. Ese es el mensaje que pretende dar ahora el gobierno a quienes incumplan con las medidas sanitarias. Según dijo el Presidente Sebastián Piñera, estas personas “no tienen derecho a comprometer la vida y la salud de los demás por su conducta irresponsable y egoísta”.

“Grandes Ex Ministros”, el grupo de WhatsApp de Piñera donde la carta pro Mañalich no consiguió unanimidad

Treinta y tres ex ministros y ex subsecretarios de ambos gobiernos de Piñera firmaron el texto publicado en El Mercurio el martes, en el que culparon exclusivamente a la oposición por la salida de Mañalich del Minsal, justo cuando se había firmado el acuerdo. Pero otros 28, a quienes se les compartió la carta en un grupo de mensajería que administra el Presidente, no la suscribieron.

Trabajar con muestras “vivas” del coronavirus: la arriesgada labor de científicos del ISP que ha permitido identificar las variantes que circulan en Chile

Los médicos, enfermeras, el personal de salud y los científicos que están en terreno han puesto en riesgo sus propias vidas para salvar a los enfermos. Desde que se detectó el nuevo coronavirus en Chile, una de las tareas del Instituto de Salud Pública (ISP) ha sido realizar una vigilancia genética del genoma de Sars-CoV-2 y para ello ha utilizado tecnología de secuenciación genética de última generación.

El 16,6% de la población en cuarentena tiene un Permiso Único Colectivo

Más de un millón y medio de trabajadores de zonas en cuarentena cuentan con el Permiso Único Colectivo exclusivo para empresas y trabajos esenciales. Según datos entregados por la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, 64.856 empresas solicitaron el documento para 1.520.826 empleados. Esto, de un total de 9.061.000 habitantes en cuarentena a lo largo de todo el país.

Italia y España: cuarentenas estrictas para detener el Covid-19

¿Qué hicieron Italia y España para aplanar la curva y comenzar la fase de desconfinamiento? Los italianos volvieron a las calles después de 70 días de confinamiento y los españoles saldrán el domingo del sexto estado de alarma que los mantiene con limitaciones de movimiento en medio del regreso a la normalidad. La multas para quienes no cumplían con las medidas fueron clave.

Después del Covid-19: la gente pide más democracia

¿Y después del Covid-19 qué? Esa fue la pregunta que la encuestadora alemana Dalia Research y la Alliance of Democracies Foundation hizo en 53 países, incluido Chile. Si bien en tiempos de coronavirus el apoyo global a la democracia aún es alto, muchos de los ciudadanos consideran que sus gobiernos no están a la altura de sus expectativas. El estudio también detalla la evaluación de la gente a la respuesta de sus autoridades frente a la pandemia.

Fatiga visual, una de las consecuencias de la cuarentena

Aunque la constante exposición a las pantallas sea algo que comenzó mucho antes de la cuarentena, es innegable su incremento. Y es que si antes existían aquellos momentos que nos permitían descansar la vista, actualmente se hace mucho más difícil encontrarlos. Porque ahora, querámoslo o no, la mayoría de nuestras actividades giran en torno al computador, la televisión o el celular.

Podcast del coronavirus: Un mes trágico

Francisco Aravena y el equipo de Crónica Estéreo transforman este newsletter en sonido para que estés al día con todo lo que ha pasado en torno al coronavirus.

