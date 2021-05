Alejandra Zúñiga (Ind-PL): “Se debe reconocer el derecho al aborto con independencia de que la ley explicite las formas, las causales o los plazos”

Abogada y profesora de derecho constitucional en la Universidad de Valparaíso, lleva más de 25 años defendiendo los derechos de las mujeres, disidencias sexuales, personas en situación de discapacidad y de escasos recursos. Con esa experiencia Alejandra Zúñiga busca seguir su trabajo pero esta vez en la nueva Constitución, representando al distrito 7 (Valparaíso-Viña del Mar).

“Un proceso donde estamos 50% de mujeres, por primera vez en la historia de la humanidad, eso para mí es el buen inicio de cualquier película”, cree la candidata independiente de la Lista del Apruebo.

¿Qué debería decir la Constitución en materia de salud?

La Constitución tiene que reconocer al cuidado sanitario como un derecho fundamental. Aunque se dice que las personas tienen derecho a cuidados sanitarios lo cierto es que no está entendida como un derecho puesto que no hay ningún recurso en la Constitución que le entregue a las personas alguna fórmula jurídica para poder acceder por la vía judicial al derecho cuando el Estado falla en entregar la debida cobertura. Hay que concederle al cuidado sanitario la garantía de derecho fundamental y para eso es necesario entregarle recursos que lo hagan exigir.

Usted defendió ante el Tribunal Constitucional (TC) el proyecto de aborto en tres causales, ¿cree que eso debe estar en la Constitución y que se deben garantizar derechos sexuales y reproductivos?

Se deben reconocer, asegurar y garantizar derechos sexuales y reproductivos para todas las personas y se debe reconocer el derecho al aborto con independencia de que luego sea la ley la que explicite las formas, las causales o los plazos. Deberíamos avanzar hacia una ley de plazos más que de causales como lo tenemos ahora, pero el derecho a algún tipo de aborto tiene que estar garantizado en la Constitución objeto de negociación parlamentaria. Los derechos fundamentales por definición tienen que ser contra mayoritario y no puede ser algo de que cambia el gobierno y entonces ya no tienes un derecho. Para eso los derechos humanos se colocan en la Constitución, para darles un estatuto que no las haga susceptibles de ser modificados por simple mayoría.

¿Qué otros derechos se deben consagrar en materia de género?

Es fundamental que se garantice a las mujeres un derecho a recibir algún tipo de compensación por el trabajo de cuidado que realizan, una nueva Constitución debiera reconocer el derecho a una renta básica con perspectiva de género. Si reconocemos el derecho a la existencia por la vía de una renta básica con una perspectiva de género lo reconocemos para todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y si además le das a la cuidadora derechos de administración logras que la cuidadora tenga una especie de remuneración por el trabajo de cuidado que hoy en día las mujeres realizan gratuitamente a costa de su salud, de sus posibilidades de desarrollo personal, profesional y de seguridad social. La Constitución debe ponerle fin a esa discriminación que creo es la más grande que sufrimos las mujeres.

¿Y sobre medio ambiente y agua?

Reconocer el acceso al agua para consumo humano y reconocerlo como un bien uso público, además es necesario superar las economías basadas en la extracción de recursos naturales sin consideración de la sustentabilidad, garantizar derechos a los animales no humanos. También que todas las comunidades puedan ser consultadas para opinar sobre cómo se está haciendo uso de los recursos naturales de los territorios donde viven.

Y a propósito del TC, ¿se debería mantener, modificar o eliminar?

El TC requiere una profunda reforma pero una democracia requiere tener un mecanismo de justicia constitucional separada del poder judicial porque sino el problema es que los derechos humanos garantizados no tendrían forma de mantener su jerarquía supra legal. Yo le pondría Corte Constitucional para cambiar el estigma que tiene el TC y que tenga un rol fundamentalmente de control de constitucionalidad ex post. Todos los controles a priori los eliminaría, el único que debería seguir existiendo son los controles a posteriori, es decir, el control abstracto y hay que cambiar la forma de elegir a los miembros.

¿Qué debiese incorporar la nueva Constitución sobre los pueblos originarios?

Evidentemente Chile es un Estado plurinacional entonces lo primero es reconocer ese hecho. También reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales sobre preexistencia y libre determinación de los pueblos, reconocer el derecho al territorio, a la propiedad comunitaria de sus tierras, derecho a utilizar y conservar sus propios recursos naturales, a dotarse de una acción política autónoma compatible con la organización política del Estado central y el derecho a participar en las instituciones del Estado plurinacional por las vías de las consultas previas u otros mecanismos que les permita tener voz.

¿Qué sistema de gobierno cree que es el más óptimo para Chile?

Está probado en la doctrina que el mejor sistema de gobierno es el sistema parlamentario y yo creo que Chile perfectamente podría avanzar hacia esa dirección, permite mayor estabilidad democrática y que sociedades politizadas como la nuestra puedan tener vías de desarrollo más democráticas y participativas.