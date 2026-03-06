ChileMujeres lanza nuevo reporte de indicadores de género y expertos llaman a acelerar cambios culturales empresariales

Durante la mañana de este miércoles, desde la Contraloría General de la República, a una cuadra del Palacio de La Moneda, se realizó el lanzamiento del Séptimo Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2025, elaborado por Fundación ChileMujeres junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía.

El hito, que fue encabezado por palabras del ministro de Economía, Álvaro García; el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; y la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, reveló el estancamiento de la participación de mujeres en las empresas y los puestos de liderazgo y el compromiso de seguir avanzando firmemente por la reducción de las brechas y el lento avance hacia la inclusión y diversidad en los puestos de trabajo.

Desde el Ministerio de Economía, García, quien llegó acompañado de la subsecretaria Javiera Petersen, advirtió que la baja participación femenina en los espacios de liderazgo no solo constituye una brecha social, sino también un problema para el desarrollo económico del país, al limitar el aprovechamiento del talento disponible.

Álvaro García, ministro de Economía en lanzamiento de Estudio de ChileMujeres. Oscar Ordenes Rivera

El ministro Grau, acompañado de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó el valor de contar con información para la toma de decisiones públicas y privadas. Grau señaló además que disponer de este tipo de reportes permite observar tendencias y orientar de mejor manera las políticas destinadas a cerrar las brechas de género en el mercado laboral.

Nicolás Grau, ministro de Hacienda Oscar Ordenes Rivera

Mientras que la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, destacó el carácter institucional que ha adquirido el estudio. “Este reporte es especial por tres motivos. El primero, porque es una política de Estado. El segundo, porque es de una colaboración público-privada que nos da la sociedad civil. Y tercero, porque no solo visibiliza a nivel agregado los resultados, sino que lo hace con nombre y apellido por empresa. Este es un elemento nuevo en el estudio que permite reconocer con mayor detalle, e impulsar, quienes sí están avanzando y cumpliendo las metas”.

Jünemann, al igual que las autoridades presentes, insistió en que medidas como la discusión sobre la Ley de Sala Cuna siguen siendo claves para mejorar la participación laboral femenina, especialmente entre mujeres de menores ingresos.

Entre los principales hallazgos, el reporte muestra que en 2025 las mujeres representaron el 39% del total de personas trabajadoras. Esta cifra disminuye a 23,1% en las gerencias de primera línea y un 17% en los directorios. Además, aún existen 170 empresas sin mujeres en gerencias de primera línea y 157 organizaciones sin directoras, lo que refleja que la participación femenina disminuye a medida que aumenta el nivel de responsabilidad dentro de las empresas.

La presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann; el ministro de Economía, Álvaro García, junto con la subsecretaria de de Economía, Javiera Petersen; y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. Oscar Ordenes Rivera

Pero uno de los momentos que marcó la jornada fue el panel de conversación, donde representantes de diversos sectores conversaron sobre los desafíos más urgentes para avanzar en mayor participación femenina. La instancia, moderada por la gerente general de ChileMujeres, María José Díaz, contó con la participación de Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso; María Teresa González, gerenta general de Statkraft Chile; y Bernardita Piedrabuena, comisionada de la CMF.

“Tuvimos perspectivas distintas, desde ver de la experiencia y lo que están haciendo en una empresa global con presencia en Chile, entendiendo también cómo funcionan esas dinámicas; un gremio regional en Valparaíso, sobre cómo hacemos que los esfuerzos se transformen en algo colectivo que puedan compartir buenas prácticas; y finalmente desde el punto de vista del regulador, y especialmente con el rol que tienen ahora con la Ley de Más Mujeres en Directorios, con estos impulsos que van a hacer las empresas y especialmente a la entrega de información, el rol y los desafíos que va a tener la CMF”, explica la gerente general de ChileMujeres, María José Díaz.

Brechas estructurales en todos los sectores

Desde el inicio, Torrejón abordó la situación del empleo femenino desde la experiencia de la Región de Valparaíso, señalando que uno de los principales desafíos está en la creación de oportunidades laborales formales. “La masa de mujeres buscando trabajo aumentó, lo que es bueno. El problema es que la pega no aumentó. Entonces nuestra brecha también viene en la base completa de la desocupación femenina”, indicó.

Agregó que en la realidad las empresas de la región coinciden con las tendencias que muestra el reporte, donde los avances siguen siendo graduales y desiguales entre sectores. “Se está avanzando, pero muy lento. Y en forma distinta, dependiendo del tamaño de la empresa y de los sectores. Yo creo que todavía nos falta mucho por hacer”, sostuvo.

En esa línea, planteó que uno de los desafíos estructurales está relacionado con la forma en que se distribuyen los costos asociados a la crianza y el cuidado infantil. “Cuando uno ve una sala cuna que va afectando el costo de una mujer, ¿por qué no se separa también de un papá? El costo también tiene que estar repartido”, señaló, agregando que “la coparentalidad aquí en Chile falta”.

Diversidad como estrategia de negocio

Desde el sector privado, la gerenta general de Statkraft Chile, María Teresa González, explicó cómo la diversidad se ha convertido en un elemento estratégico para el crecimiento de la compañía, una empresa estatal noruega de energía renovable con presencia en más de 20 países. “Cuando vemos estos resultados, hay que reconocer que efectivamente han habido avances. Pero también vemos que hay brechas estructurales que realmente son horrorosas. Cuando uno ve que casi el 40% de las empresas no tienen mujeres gerentes, es muy raro”, afirmó.

González explicó que la compañía noruega decidió abordar este desafío integrando metas concretas dentro de su estrategia de negocio. “Nos pusimos metas específicas. Hoy día tenemos KPI´s específicos para la incorporación de más mujeres y también para más mujeres en cargos de decisión. Nuestro objetivo es tener un 40% de mujeres en cargos de primera línea al 2030”, indicó.

Además de esto, señaló que, más allá de las metas, el cambio requiere transformaciones culturales profundas dentro de las organizaciones. “Esto es extremadamente cultural. Si no lo tenemos integrado en nuestro ADN y como un objetivo estratégico es difícil hacerlo”, sostuvo.

En esa misma línea, explicó que la empresa ha impulsado medidas de flexibilidad laboral y corresponsabilidad familiar como parte de su cultura organizacional. “¿Cómo hacemos que efectivamente las políticas de flexibilidad, de impulsar más corresponsabilidad, sean carne en las empresas? Eso lo trabajamos directamente con nuestros trabajadores y trabajadoras”, explicó.

Durante su intervención también hizo un llamado a que más mujeres se atrevan a asumir desafíos profesionales y postular a cargos de liderazgo. “No esperen a cumplir o a tiquear el 100% del checklist que se requiere, porque los hombres en general no lo hacen”, señaló.

Bernardita Piedrabuena, somisionada de la CMF y María Teresa González, gerenta general Statkraft Chile, en el lanzamiento de nuevo estudio de ChileMujeres Oscar Ordenes Rivera

El rol de la regulación y la información

Por su parte, la comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, abordó el rol del regulador en la generación de información que permita evaluar los avances en equidad de género dentro de las empresas. “Lo que el reporte nos muestra es que las brechas persisten, que el cierre de brechas es lento, o ha sido lento. Eso demuestra lo complejo que es el tema, porque es un tema estructural de Chile”, afirmó.

Explicó también que la CMF ha contribuido al debate mediante la recopilación de información que permite elaborar estudios como el presentado durante la jornada. “El rol de la CMF es entregar los insumos básicos para promover la discusión, para promover los análisis, de forma tal de realizar políticas públicas tendientes a mejorar la participación laboral femenina”, indicó.

Asimismo, detalló el rol que tendrá la institución en la implementación de la Ley Más Mujeres en Directorios, que establece nuevas obligaciones de reporte y seguimiento para las empresas. “Las empresas tienen que cumplir con lo que la CMF le pide. Primero tienen que mandar la información. Si no mandan la información, uno insiste, y si son contumaces, podemos aplicar nuestra potestad sancionatoria”, explicó.

Con este lanzamiento, desde ChileMujeres, aseguran que “estamos muy felices de lanzar esta séptima versión de este reporte que se ha consolidado en el tiempo, mostrándonos también la evolución de los indicadores y dónde están los estancamientos y las mejoras para seguir cerrando las brechas”, concluyó Díaz.