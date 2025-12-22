Encuentro Red·Activa analiza las perspectivas y proyecciones del empleo femenino en Chile para una ruta común

La participación laboral femenina en Chile ha avanzado de manera sostenida en las últimas décadas, pero con brechas estructurales y un estancamiento en los últimos años. Esa es una de las principales conclusiones del estudio “Perspectiva y proyecciones del empleo de las mujeres en Chile para una ruta común”, elaborado por Fundación ChileMujeres junto a Unholster, cuyos hallazgos fueron analizados en un nuevo encuentro de Red·Activa, organizado por La Tercera.

El informe, presentado en el marco de la celebración de los 10 años de ChileMujeres, no solo hace un balance del camino recorrido, sino que plantea que si el país quiere cerrar las brechas con la OCDE y avanzar en autonomía económica femenina, deberá crear alrededor de 1,4 millones de empleos para mujeres en la próxima década.

Durante la presentación, Cristóbal Huneeus, socio y director de Data Science de Unholster y coautor del estudio, explicó que la participación laboral femenina “pasó de 31% en 1986 a 50,2% en 2014, junto antes de la creación de la fundación, pero desde entonces se ha mantenido más o menos estancada entre 50 y 52%”, evidenciando una pérdida de dinamismo. “Aquí faltan todavía 20 o 30 puntos de participación laboral femenina para llegar a niveles de los países con los cuales nos gustaría compararnos”, destacó Huneeus.

El estudio también revela las desigualdades internas entre los niveles socioecónomicos de las mujeres y su proyección de crecimiento. Mientras en el quintil de mayores ingresos la participación femenina subió de 46,3% a 76,6% (con una diferencia de 30,3 puntos porcentuales) entre 1990 y 2022, en el quintil más bajo el aumento fue de 18% a 29,5% (con 11,5% puntos porcentuales). “Las oportunidades se han desarrollado más para los quintiles más ricos que los más pobres y eso es un desafío, donde hay que poner el ojo en los quintiles más pobres, que es mucho más difícil porque las realidades son bien distintas”, advirtió Huneeus.

Otro hallazgo relevante del estudio es el peso de la educación. Según Huneeus, “casi todo el aumento en la tasa de empleo se concentra en mujeres con educación superior”, mientras que los niveles de empleo de mujeres con educación media e incompleta permanecen rezagados o incluso retroceden.

A esto se suma la informalidad, ya que en el quintil más pobre, el trabajo informal aumentó del 20% al 43%, mientras que en los sectores de mayores ingresos disminuyó. “Aquí hay cosas que van en una dirección que no es la que queremos”, sostuvo Huneeus .

Desde la mirada del sector privado, Cristian Vergara, gerente general de Essbio, valoró que el estudio entregue una base empírica sólida para el debate. “Discutir esto en abstracto es difícil, pero cuando uno pone datos concretos, es mucho más fácil entender que el crecimiento de la participación femenina es imprescindible para el desarrollo económico del país”, afirmó.

Vergara planteó además una advertencia: “Avanzamos un montón en las últimas décadas, pero en los últimos diez años hay un estancamiento del crecimiento, particularmente en el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo y en la participación del mercado laboral de las madres”.

Desde su perspectiva, el informe también rompe un mito persistente. “Los datos de cómo los países nórdicos han avanzado, demuestra que la equidad y la productividad no son opuestas, sino que complementarias porque ayudan a tener mayor participación femenina son más resilientes”, señaló, destacando la experiencia de países de la OCDE frente al envejecimiento poblacional.

Sala cuna y cuidados: autonomía económica

Uno de los ejes más debatidos fue el sistema de cuidados y, en particular, el proyecto de ley de sala cuna. Francisca Jünemann, directora ejecutiva de ChileMujeres y coautora del estudio, insiste en despejar dudas respecto a sus costos, puesto a que, según explica, se ha instalado mucha desinformación. En el caso de ser micro empresa, por ejemplo, “el bono compensatorio no es una obligación legal, es una facultad solo de acuerdo, una posibilidad de acuerdo en casos excepcionales”, explicó.

Jünemann destacó además que la evidencia muestra efectos positivos en empleo y crecimiento, tal como se demostró en el Zoom de Género Especial Sala Cuna, liderado por el economista Juan Bravo. “Evaluamos los costos y beneficios en caso de que se aprobara la ley, y había una oportunidad de empleo entre 15.000 y 150.000 empleos para mujeres y un aumento del PIB de entre 0,1 y 0,8 puntos porcentuales”, señaló.

Más allá de esta iniciativa, la directora de ChileMujeres insistió en que el objetivo central es la autonomía económica femenina. “La única forma de acceder a derechos laborales y seguridad social es a través del empleo formal. Si cerramos esa puerta por rigideces, estamos dejando a muchas mujeres fuera”, advirtió.

Tanto desde el mundo del sector privado como desde la sociedad civil, los expertos invitados aseguraron de que el desafío no puede ser abordado por un solo actor. “Es imposible que el Estado solo logre avanzar en esto. Tiene que hacer su parte, las empresas tenemos que hacer nuestra parte, pero también los sindicatos tienen que hacer su parte y la sociedad. Esto es un conjunto de acciones que se tienen que desarrollar de manera mancomunada para poder avanzar en este tremendo desafío”, resumió Vergara.

En la misma línea, Jünemann destacó el rol que tiene Red Activa como espacio de colaboración. “Las empresas tienen muchas herramientas que ya existen sin necesidad de reformas legales —jornada parcial, teletrabajo, pactos de adaptabilidad— y que pueden usar hoy para avanzar en mayor inclusión laboral femenina, y nuestra invitación es que las aprovechen para aumentar estos mayores niveles de libertad que necesitamos para el empleo formal”, concluyó.

