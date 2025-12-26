Gabriela Rosero (ONU Mujeres): “Para seguir avanzando en igualdad de género es clave la colaboración entre empresas, gobiernos y sociedad civil”

En la VII Cumbre de Liderazgo Femenino, ONU Mujeres destacó avances en políticas de equidad y liderazgo empresarial, pero advirtió que los datos del VI Reporte de Indicadores de Género (2024) revelan brechas significativas.

A treinta años de la Plataforma de Acción de Beijing, el plan global que marcó un hito en la lucha por la igualdad de género, Chile muestra señales de progreso, pero también desafíos que no pueden ignorarse. Así lo planteó Gabriela Rosero, representante de ONU Mujeres en Chile, durante su intervención en la VII Cumbre de Liderazgo Femenino, que la revista E-negocios realizó el 12 de noviembre en Santiago.

Rosero valoró iniciativas como la ley que promueve la presencia femenina en directorios y las políticas de corresponsabilidad laboral y familiar. Sin embargo, advirtió que “Si bien Chile ha demostrado su compromiso, aún quedan desafíos importantes”, señaló.

Las cifras del VI Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile (2024), elaborado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y la Fundación ChileMujeres, son elocuentes: las mujeres representan el 39,6% de la fuerza laboral, pero solo el 25,6% ocupa cargos de gerencia de primera línea y apenas el 22,1% participa en directorios. Además, 177 empresas no tienen mujeres en sus equipos de alta dirección y 182 carecen de presencia femenina en sus directorios. A esto se suma una brecha salarial del 21%, que representa casi el doble del promedio regional (Estudio conjunto OIT-PNUD 2025).

Frente a este panorama, Rosero subrayó que el sector privado tiene un rol decisivo en acelerar el cambio y afirmó que la igualdad en liderazgo económico y digital es fundamental. “La transición hacia la economía 4.0 ofrece oportunidades inéditas para reducir brechas, pero requiere políticas activas de formación, financiamiento y mentoría”. También destacó la necesidad de abrir espacios en sectores estratégicos como minería, energía y tecnología, donde las barreras no responden a falta de talento, sino a estructuras poco inclusivas.

Durante la actividad, una de las empresas que compartió sus buenas prácticas fue Scotiabank. A través de su vocera Susan Salas, vicepresidenta de Riesgo Grandes Empresas de Scotiabank y Sponsor de Iniciativa Mujeres en Chile, detalló su experiencia respecto de cómo la banca sí puede ser un agente transformador.

“Nos enorgullece ser el primer banco privado en Chile con un directorio paritario, una dotación femenina del 52,2% y una brecha salarial de solo 1%, muy por debajo del promedio de la industria local”, sostuvo Salas. También señaló que el compromiso interno con la equidad de género desde los orígenes del banco canadiense, en 2018 se expandió hacia las comunidades a través de su programa Iniciativa Mujeres, que busca acompañar a líderes de negocios su desarrollo empresarial, remarcando que “en tres años hemos beneficiado a más de 3.500 mujeres a través de financiamiento a la medida, educación personalizada y espacios de networking. A la fecha, hemos entregado más de USD 400 millones en recursos a empresas lideradas por mujeres”.

Finalmente, ONU Mujeres reforzó que la colaboración entre empresas, gobiernos y sociedad civil es esencial para lograr avances. “La igualdad de género en el empleo requiere coherencia y corresponsabilidad. Hace 30 años nos invitaron a imaginar un mundo donde las mujeres participaran en igualdad en todas las decisiones. Hoy ese liderazgo existe, pero no puede seguir siendo una excepción inspiradora, sino una norma transformadora”, concluyó Rosero.