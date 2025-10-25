SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

A una década del nacimiento de este reconocimiento y de la Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann y Renzo Corona reflexionan sobre el avance y los desafíos en la inclusión de mujeres en la contratación y la alta dirección.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes
Renzo Corona, socio principal de PwC Chile, y Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva ChileMujeres, octubre de 2025. Foto: Mario Tellez/ La Tercera MARIO TELLEZ

“El Premio Impulsa nace el mismo año que la Fundación ChileMujeres, y para nosotros es muy significativo, porque fue nuestro primer proyecto”, recuerda Francisca Jünemann, presidenta de la organización, al evocar los inicios de este reconocimiento que cumple una década destacando a las empresas con mejores indicadores de equidad de género, entre quienes reportan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La idea, cuenta Jünemann, en conversación desde las oficinas de PwC, surgió con la norma 386 de 2015, que obligaría a las compañías a informar públicamente datos sobre su composición de género. “Supimos que íbamos a tener indicadores de las empresas y que iba a ser público, y aprovechamos esa oportunidad. Así nace el primer premio en Chile basado en información pública y datos duros”, agrega.

El resultado fue un reconocimiento pionero que premia a las empresas con mejores resultados en tres dimensiones: presencia femenina total, participación en gerencias de primera línea y participación en directorios. “Ha sido un proceso muy interesante, porque hace diez años las empresas no entendían por qué las estábamos premiando, ni siquiera conocían el reconocimiento”, dice Jünemann.

Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de ChileMujeres. Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El contexto de este aniversario coincide con la entrada en vigor de la Ley Más Mujeres en Directorios, que busca elevar la representación femenina de manera paulatina en las mesas de las compañías. Ante esto, Jünemann advierte que el foco no puede quedar solo en los números. “Lo que nos preocupa es que las empresas pongan el foco no solo en tener mujeres en los directorios, sino también en generar iguales posibilidades de contratación, desarrollo y ascenso dentro de la organización, porque el camino natural hacia un directorio parte en la gerencia de primera línea”, señala.

En eso coincide Renzo Corona, socio principal de PwC Chile, que ha acompañado al premio desde sus inicios. “No tengo dudas de que este país cuenta con muchas mujeres talentosas y capaces, y no abrir más espacios para ellas en los directorios, más allá de la ley, sería miope. Los talentos se distribuyen de manera equitativa, sin distinción de género”, manifiesta.

Renzo Corona, Socio principal PwC Chile, octubre, 2025. Foto: Mario Tellez/ La Tercera. MARIO TELLEZ

A su juicio, el mérito y la capacidad deben ser los ejes, pero reconoce que “la diversidad, más allá de una cuestión de ética o justicia social, es también un buen negocio. Miradas distintas potencian el rendimiento, la innovación y la sostenibilidad”.

Pasar de la ley a una cultura corporativa

En cuanto a las empresas, Jünemann asegura que el rol del sector privado es ir más allá del cumplimiento normativo. “Lo bonito del sector privado es que se puede hacer todo aquello que no está prohibido. Entonces, puede generar condiciones laborales por sobre la ley. Y cuando hay procesos de selección y desarrollo en igualdad de condiciones en las empresas, las mujeres van a llegar solas”, plantea.

Parte de ese cambio implica repensar los esquemas de trabajo. “La rigidez laboral hace que muchas mujeres deserten”. Y para eso, indica, “se necesitan condiciones de adaptabilidad para hombres y mujeres, avanzando así en una mayor corresponsabilidad parental y del cuidado en la familia”.

Para Corona, “las culturas corporativas han ido cambiando, pero no todas las empresas avanzan al mismo ritmo. En algunos sectores es más complejo”. Entre las principales herramientas, destaca la igualdad salarial y transparencia como ejes claros desde lo más alto de las organizaciones. “A iguales exigencias, cargo y experiencia, la remuneración debe ser igual. Y algo tan simple como obligarse a que toda terna de candidatos incluya al menos una mujer, puede marcar la diferencia”.

Mayor autonomía y empleo femenino: los desafíos pendientes

Pese al avance en los indicadores, Jünemann advierte que la contingencia del desempleo femenino sigue siendo un problema urgente. “Cuando llegó al 10% en mujeres, en comparación con el mismo período del año pasado, vimos que el aumento fue el doble entre aquellas con hijos, respecto a las que no los tienen. Contratar mujeres con niños sigue siendo más caro, por leyes que encarecen su contratación”. Respecto de ello, insiste en que la ley de Sala Cuna Universal es la reforma estructural más relevante y urgente para cerrar las brechas.

Desde PwC, Corona complementa que la empleabilidad femenina depende también del crecimiento económico. “Una empresa deprimida, con menos proyectos, no contratará ni hombres ni mujeres. Pero cuando la economía crece, necesitamos contratar y abrir espacios con máxima transparencia, generando condiciones de flexibilidad, idealmente más allá de lo que plantea la ley, para que una mujer pueda dar su máximo potencial profesional”, afirma.

En el aniversario de estos diez años, el Premio Impulsa sumó un reconocimiento especial a tres líderes por su compromiso con la equidad y el cambio cultural en sus organizaciones. “Quisimos salirnos del dato y visibilizar liderazgos excepcionales. Porque los números no son al azar: son fruto de convicciones y estrategias que transforman las empresas y la sociedad”, comenta Jünemann. Corona, por su parte, concluye: “Reconocer, destacar y visibilizar. Eso resume lo que buscamos con Impulsa. Que quienes decidieron hacer las cosas distintas sean valorados y conocidos, para que otros también se atrevan”.

Más sobre:PulsoPremio ImpulsaFrancisca JünemannRenzo CoronaChileMujeresPwCRedActiva

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a presunto autor de homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Capturan a presunto autor de homicidio en La Serena: crimen ocurrió durante una riña

PDI realiza diligencias tras atentado incendiario en Cañete

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

3.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

4.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

5.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 25 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

Detienen a presunto autor de homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar
Chile

Detienen a presunto autor de homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar

Gobierno ingresa reforma para fortalecer Contraloría: podrá alzar secreto de cuentas bancarias del Estado

Cuándo es el concierto de Kali Uchis en Chile y cuáles son los precios de las entradas

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales
Negocios

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

Sofofa agenda reuniones con presidenciales para presentar propuestas económicas prioritarias

La aventura de Agrosuper en el gigantesco mercado mexicano

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Los resultados que le pueden dar el título a Coquimbo Unido durante este fin de semana
El Deportivo

Los resultados que le pueden dar el título a Coquimbo Unido durante este fin de semana

Histórico de Manchester United le da con todo a Marcus Rashford: “Fue un vago, ningún compañero confía en él”

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores
Mundo

Presidente de Ecuador denuncia supuesto intento de envenenamiento en regalos de agricultores

Líderes llegan a Malasia para participar de la cumbre de Asean en Kuala Lumpur

Fallece la reina madre de Tailandia Sirikit a los 93 años

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal